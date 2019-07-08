آراء

في هذه المقالة لا أريد أن أثبت وجود الله سبحانه وتعالى والرد على الملحدين، ولكن سوف أشير للعلاقة التي تجمع بين الظلم والالحاد.

وقد أنزل الله سبحانه وتعالى للبشرية ديناً قيماً ثميناً يغنيهم، والتخلي عنه يولد المشاكل والأزمات، والسبب يأتي في نقطة جوهرية وهي «من صنع الكون صنع النظام الذي يسير فيه، ومن يخرج عن هذا النظام يسير في تخريب وتدمير الحياة البشرية من عدة نواحٍ»، لأبسط الفكرة «عندما يقوم مصنع بانتاج جهاز متطور، يقوم المصنع نفسه بوضع كتيب إرشادات نظري ليطبقه المستخدم للجهاز كي لا يتعطل أو يفسد الجهاز من سوء الاستخدام»، وهذه ذرة بسيطة لا تقاس من رحمة الله عزوجل، الذي سبحانه قام بصناعة هذا الكون العظيم والذي يدل على عظمة الله سبحانه وتعالى، وأيضا أنزل دينا خاتما وهو الإسلام ليكون دليلاً ومرجعاً عملياً ونظرياً لكل البشرية.

يتصور البعض منا أن لا علاقة لوقع الظلم على المجتمع وحالة الالحاد بين أفراده، فلنعرف ماذا يعني الالحاد وما هي أنواع الظلم التي من الممكن أن تؤثر به.

الإلحاد هو الاعتقاد بعدم وجود إله للكون «والعياذ بالله»، اما الظلم هو سلب الناس حقوقهم وغياب العدالة، وأنواعه:

1- ظلم الحاكم السياسي.

2- تشدد المؤسسة الدينية مثل الكنيسة الكاثوليكية في العصور الوسطى وداعش في العصر الحالي.

3- ظلم المجتمع لنفسه مثل العنصرية والطائفية والفئوية.

4 - ظلم الفرد لنفسه بعدم الاطلاع والقراءة والالتزام بالدين ومعرفة الحقيقة.

ولكل نوع من أنواع الظلم انعكاسه خاصة على الفرد والمجتمع في تخليه عن الدين والذهاب الى الأفكار والاسئلة السوداء ومنها بألا يوجد لهذا الكون رب يسيره ويسيطر عليه، نتيجة لما عاناه هذا الفرد او المجتمع من ظلم واضطهاد.

ويأتي الظلم بعكس ما هو منصوص بالدليل الإلهي وهو القرآن الكريم والسنة النبوية الشريفة، فلذلك تكون نتائجه أيضا سلبية على أصحاب النفوس الضعيفة والغير متمسكة بالدين وبمعتقداته، فيظهر لنا الإلحاد وهو أحد نتائج الظلم.

كيف تتسلل أفكار الإلحاد التام وهو عدم وجود إله، أو الشرك في أن الله سبحانه وتعالى غير مؤثر في كل شيء وهناك أفراد وعوامل مؤثرة في حياة البشرية والصانعة لظروف الحياة البشرية «والعياذ بالله» في النفس،، هي أفكار شيطانية تزرع وتتسلل عندما يواجه الفرد او المجتمع مشاكل سياسية «الحرب والتشريد، السجن»، اقتصادية «الفقر»، واجتماعية «التطرف والعنصرية، الفساد الأخلاقي»، ولا يعرف الحلول، علماً بأنها موجودة في القرآن الكريم والسنة النبوية ولكنه بعيد عنهما فلذلك يلجأ لأفكار الشيطان، ويعتقد بتلك المعتقدات الخطأ والمنحرفة.

ومن يمارس الظلم قد يعتقد بأنه هو فقط قد يرتكب الذنب لا من ظُلم أيضاً، هو كذلك قد يرتكب الذنوب بل قد يكفر بصانع الكون وربه «اذا كان بعيداً عن دين الله سبحانه»، فمن الامتحانات الإلهية للعبد هو صبره وقوة عقده مع دينه في الازمات والمشاكل التي تقع عليه، والامتحان يقع هنا في مدى تمسك العبد بالله سبحانه وتعالى والالتجاء اليه دائماً وابداً، والسقوط بالاختبار يأتي عندما تنبت أفكار الشيطان فتثمر شركاً أو إلحاداً في قلب الانسان وعقله، وندعو الله ان يرحمنا ويثبتنا على دينه.

