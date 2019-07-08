عربيات ودوليات

الفاتيكان- أ.ف.ب: دعا البابا فرنسيس أمس إلى إقامة «ممرات إنسانية» لإغاثة المهاجرين، وذلك بعد قصف على مركز لإيواء المهاجرين في ليبيا مطلع الأسبوع أوقع 44 قتيلا.وقال البابا بعد صلاة التبشير في ساحة القديس بطرس «لا يمكن للأسرة الدولية أن تسمح بأحداث خطيرة كهذه» واضاف «أتمنى إقامة ممرات إنسانية بشكل واسع وبالتنسيق لمساعدة المهاجرين الأكثر احتياجا».ودعا البابا الأرجنتيني الذي جعل من الدفاع عن المهاجرين أحد المحاور الرئيسة لنشاطه البابوي، إلى «الصلاة من أجل الفقراء العزل الذين قتلوا أو جرحوا الثلاثاء في الهجوم الجوي الذي طاول مركزا لاحتجاز المهاجرين في ليبيا».

