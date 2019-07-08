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طهران- الوكالات: نفذت إيران وعيدها واكدت امس أنها ستباشر تخصيب اليورانيوم بنسبة محظورة بموجب الاتفاق حول برنامجها النووي، مهددة بالتخلي عن تعهدات أخرى خلال ستين يوما ما يضع مصير الاتفاق النووي في مهب الريح. وأعلن المتحدث باسم المنظمة الإيرانية للطاقة الذرية بهروز كمالوندي للصحافيين أن إيران ستستأنف خلال ساعات تخصيب اليورانيوم بمستوى أعلى من 3,67%ريثما تتم تسوية بعض التفاصيل التقنية. ولم يكشف كمالوندي عن رقم محدد لدرجة نقاء اليورانيوم 235 التي تعتزم إيران تحقيقها من خلال عمليات التخصيب، مكتفيا بالقول إنه تلقى الأمر بالتخصيب بالقدر الذي تحتمه حاجات البلاد. وأكد مستشار المرشد الأعلى آية الله علي خامنئي للشؤون الدولية علي أكبر ولايتي أمس الأول السبت أن حاجات بلاده الحالية من أجل أنشطتها السلمية تحتم تخصيب اليورانيوم بنسبة 5% لتغذية مفاعل محطتها الكهربائية الوحيدة العاملة بالطاقة النووية في بوشهر بجنوب غرب إيران.

وفي مواجهة تنديد الأسرة الدولية تؤكد طهران أن الهدف الوحيد من قرارها هو إنقاذ الاتفاق النووي الموقع في يوليو 2015 في فيينا.وقرار استئناف تخصيب اليورانيوم بمستوى محظور هو أحد عناصر الرد الإيراني على القرار الذي أعلنه الرئيس الأميركي دونالد ترامب في مايو 2018 بالانسحاب من الاتفاق بشكل أحادي وإعادة فرض العقوبات الأميركية التي رفعت عن طهران بموجبه.

من جهته قال وزير الخارجية الإيراني محمد جواد ظريف إن الإجراءات التي اتخذتها بلاده لتقليص التزامها بالاتفاق النووي يمكن عكسها إذا التزمت الأطراف الأخرى بالتزاماتها.

وأمهل نائب وزير الخارجية عباس عراقجي شركاء إيران في الاتفاق النووي ستين يوما للتوصل إلى حل يلبي مطالب بلاده وإلا سنطلق المرحلة الثالثة من خطة خفض التعهدات وتتعلق مطالب إيران بشكل أساسي بتمكينها من مواصلة بيع إنتاجها النفطي ومزاولة التجارة مع الخارج بالالتفاف على العقوبات الأميركية.

ولم يوضح عراقجي أي التزامات جديدة تعتزم بلاده التخلي عنها، مكتفيا بالقول ان ذلك سيكشف في الوقت المناسب.وأشار إلى أن بإمكان إيران الرجوع في أي لحظة عن تدابيرها في حال تحقيق مطالبها.وتم توقيع اتفاق فيينا بين إيران ومجموعة الست المؤلفة من الدول الخمس الدائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي (الصين والولايات المتحدة وفرنسا وبريطانيا وروسيا) إضافة إلى ألمانيا.وتعهدت إيران بموجب الاتفاق بعدم امتلاك السلاح النووي والحد بشكل كبير من أنشطتها النووية، لقاء رفع العقوبات الدولية التي كانت تخنق اقتصادها.

وبشأن مشروع بناء مفاعل أراك العامل بالمياه الثقيلة. قال عراقجي أمس إن إيران لن تنفذ تهديدها في الوقت الحاضر، مفضلة مشروع تحويل موقع أراك الذي نص عليه اتفاق فيينا، مشيرا إلى تحقيق تقدم مشجع حول هذه النقطة خلال الأشهر الأخيرة. وبمخالفتها التزاماتها، تجازف إيران برفع ملف برنامجها النووي إلى مجلس الأمن الدولي المخول إعادة فرض العقوبات التي رفعت عنها. ويسعى الأوروبيون والصينيون والروس لتسوية المسألة من دون إحالتها إلى مجلس الأمن وقد حذرت طهران بأن مثل هذه الخطوة ستعني سقوط الاتفاق.

