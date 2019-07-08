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عواصم - الوكالات: اعلن مصدر في مكتب الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، في قصر الإليزيه، أمس أن آلية فض النزاع بشأن الاتفاق النووي الإيراني لن يتم تفعيلها الآن. وأضاف المصدر «هذا ليس خياراً مطروحاً حالياً».

وكان مسؤول بالرئاسة الفرنسية أبلغ وكالة «رويترز» بأن ماكرون استنكر قرار إيران تخصيب اليورانيوم لمستوى يتجاوز الحد المتفق عليه في الاتفاق النووي المبرم عام 2015، وهي خطوة قال إنها «انتهاك» للاتفاق. وقال المسؤول إن الرئاسة الفرنسية أكدت مجدداً على الموعد النهائي الذي ينقضي في 15 يوليو لاستئناف الحوار بين الأطراف.

وتحدث الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون مع نظيره الإيراني حسن روحاني هاتفيا السبت قائلاً إنه يحاول إيجاد طريقة بحلول 15 يوليو الحالي لاستئناف الحوار بين إيران وشركائها الغربيين.

وأعرب الرئيس الفرنسي لنظيره الإيراني عن «قلقه البالغ في مواجهة خطر إضعاف الاتّفاق النووي» الموقّع مع إيران و«العواقب التي ستلي ذلك بالضّرورة» وفق ما أعلن قصر الإليزيه.

في غضون ذلك دعا مندوب روسيا الدائم لدى الوكالة الدولية للطاقة الذرية والمنظمات الدولية في فيينا إيران إلى الامتناع عن اتخاذ المزيد من التدابير، التي قد تفاقم الوضع المحيط بالاتفاق النووي.وقال ميخائيل أوليانوف إن «روسيا تتفهم الخطوات التي اتخذتها إيران والأسباب التي دفعتها إلى تنفيذها، لكننا ندعوها إلى الامتناع عن اتخاذ مزيد من الإجراءات التي يمكن أن تزيد من تعقيد الوضع المحيط بالاتفاق النووي معها». وقال أوليانوف إن «طهران تتصرف بشفافية».وأضاف «السؤال حول إلى أي مدى سيرتفع مستوى التخصيب. على حد علمي، لا يمكن تحديده إلا بعد عدة أيام بسبب طبيعة العملية». الى ذلك وصف رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتانياهو، أمس زيادة إيران مستوى تخصيبها لليورانيوم بأنه «خطوة بالغة الخطورة». وكرر نتانياهو دعوة فرنسا وبريطانيا وألمانيا لفرض عقوبات تلقائية على إيران.وقال إن تخصيب اليورانيوم إلى هذه المستويات له هدف واحد فقط، وهو إنتاج قنابل ذرية. وأضاف أن الزعماء الغربيين تعهدوا بفرض عقوبات في اللحظة التي تتجاوز فيها الجمهورية الإسلامية الحد المفروض عليها.

