عربيات ودوليات

فيينا الوكالات: كشفت الوكالة الدولية للطاقة الذرية «IAEA» أمس أن مفتشي الوكالة الموجودين في إيران سيرفعون تقريراً للوكالة حال تحققهم من زيادة طهران مستوى تخصيبها لليورانيوم عن الحد الذي يسمح به الاتفاق النووي. وقال متحدث باسم الوكالة التابعة للأمم المتحدة: «نحن على علم بإعلان إيران بشأن مستوى تخصيب اليورانيوم» مضيفا «مفتشو الوكالة الدولية للطاقة الذرية في إيران سيرفعون تقريراً لمقرنا الرئيس بمجرد تحققهم من التطور الذي أعلنت عنه».

وكانت إيران أعلنت أنها ستتخذ خطوات جديدة لتقليص التزاماتها بمقتضى الاتفاق النووي المبرم في 2015 مع القوى العالمية، ورفع مستوى تخصيب اليورانيوم ليتجاوز المستويات المتفق عليها لإنتاج الوقود اللازم لمحطات توليد الكهرباء. وتعتقد الولايات المتحدة والوكالة الدولية للطاقة الذرية أن إيران كان لديها برنامج لتصنيع سلاح نووي وتخلت عنه. وتنفي طهران أنها سعت في أي وقت لامتلاك السلاح النووي.

