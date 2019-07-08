عربيات ودوليات

بغداد الوكالات: أعلنت قيادة العمليات المشتركة العراقية امس انطلاق عملية عسكرية واسعة على حدودها مع سورية لملاحقة بقايا تنظيم «داعش».ونقلت خلية الاعلام الامني العراقي في بيان عن نائب قائد العمليات المشتركة الفريق الركن عبدالامير رشيد يارالله قوله «انطلقت المرحلة الاولى من عملية «ارادة النصر» لتطهير المناطق المحصورة بين محافظات صلاح الدين ونينوى والانبار الى الحدود الدولية العراقية السورية.واوضح ان العملية انطلقت بمشاركة قطعات كبيرة من موارد الجيش لقيادة عمليات (الجزيرة ونينوى وصلاح الدين) وقوات مشتركة اخرى وبدعم جوي من القوة الجوية وطيران الجيش والتحالف الدولي مشيرا الى ان العملية تستمر عدة أيام.

وأصدر القائد العام للقوات المسلحة العراقية رئيس الوزراء عادل عبد المهدي امس بيانا بشأن عملية «إرادة النصر». واكد عبد المهدي انه يشد على أيدي القوات العراقية» وتابع «ستحقق النصر الأكيد بعزيمة الأبطال على عصابات «داعش» الإرهابية وستضيف إلى سجل انتصاراتها انتصارات جديدة تسجل بحروف من ذهب»،

وسبق أن نفذت القوات العراقية حملات عسكرية ضد فلول «داعش» في المنطقة المترامية الاطراف غير أن التنظيم لا يزال نشطا.وأعلن العراق في اواخر عام 2017 هزيمة داعش» ورغم ذلك لا يزال التنظيم يشن هجمات متفرقة في العديد من مناطق بما فيها تلك التي انتزعت من المتطرفين.

وقبل يومين، أعلن مسؤولون طبيون وشرطيون أن مسلحين قتلوا خمسة أشخاص وجرحوا 10 في هجوم على مقاتلين في الحشد العشائري بالقرب من العاصمة العراقية بغداد.

وقال المسؤولون الذين تحدثوا شريطة عدم الكشف عن هوياتهم، إن الهجوم وقع شمال مدينة الفلوجة التي تم تحريرها من تنظيم «داعش» قبل ثلاث سنوات.وكان المقاتلون القتلى أعضاء في قوات الحشد العشائري، وهي قوة سنية في الغالب، شاركت في المعارك ضد «داعش».

وأعلن مسلحو تنظيم «داعش» مسؤوليتهم عن مثل هذه الهجمات في الأشهر الماضية، حيث تحول التنظيم إلى تمرد بعد أن فقد الأجزاء الكبيرة من سورية والعراق التي سيطر عليها في السابق.

