عربيات ودوليات

طهران- الوكالات: اكد نائب إيراني بارز وجود مشروع قانون في البرلمان يقضي بأخذ «رسوم مرور السفن وناقلات النفط عبر مضيق هرمز مقابل توفير الأمن» في الخليج، بما في ذلك المضيق.

وقال أمير حسين قاضي زادة هاشمي رئيس الكتلة النيابية الخاصة بالإجراءات الاستباقية لمواجهة التهديدات الأميركية، في مؤتمر صحافي امس «إذا كانت إيران هي الحامي الحقيقي للمنطقة والمياه الدولية، ووفقًا للنهج والأعراف الدولية والأميركية، فإن البرلمان يعتقد أيضا أن تكلفة ذلك يجب أن تدفع من قبل المراكز التجارية وجميع السفن العابرة في المنطقة على شكل رسوم جمركية».

وأوضح زاده هاشمي أن هذه الرسوم لن تشمل السفن والمراكز التابعة للدول التي لم تعترف بالعقوبات الاقتصادية التي فرضتها الولايات المتحدة على ايران مؤكدا أن طهران يمكنها تعيين سقف هذه الرسوم مع إمكانية رفعها أو خفضها أو إلغائها نهائيا بالنسبة لبعض الدول. وكانت إيران قد هددت مرار بإغلاق مضيق هرمز في حال منعت من استخدامه.

على ىصعيد متصل قالت السلطات الإيرانية إن ناقلة النفط التي اعترضتها بريطانيا في منطقة جبل طارق، الخميس، لم تكن متجهة نحو سورية. وصرح نائب وزير الخارجية عباس عراقجي للصحافيين اليوم الأحد بأن «وجهة ناقلة النفط لم تكن لسورية». وقال إنه لا يوجد قانون يسمح للسلطات في جبل طارق بإيقاف الناقلة واصفا ما حدث بأنه «قرصنة».

واعترضت السلطات ناقلة النفط العملاقة (غريس 1) الخميس قائلة إنها تعتقد أنها تنتهك عقوبات الاتحاد الأوروبي من خلال نقل شحنة من النفط الخام الإيراني إلى سورية.