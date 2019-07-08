عربيات ودوليات

واشنطن الوكالات: أقيمت في ولاية كارولينا الجنوبية مراسم وداع مجموعة من عناصر الحرس الوطني الأميركي إلى الشرق الأوسط.

وأفاد التلفزيون المحلي بأن 40 عسكريا ضمن كتيبة إسناد سيغادرون إلى الشرق الأوسط لمدة تسعة أشهر، لدعم عملية «درع سبارتا» التي تجريها وزارة الدفاع الاميركية «البنتاغون» في المنطقة. ومن غير المتوقع أن تشارك مجموعة الجنود هذه في عمليات قتالية بل ستركز على مهام الإسناد، وستعود إلى الولايات المتحد في يونيو المقبل.

وكان الجيش الأميركي قد أعلن أواخر الشهر الماضي عن نشر الكتيبة الـ152 للإمداد المؤلفة من 70 عسكريا في المنطقة لتقديم الدعم اللوجيستي والإمداد لعمليات «البنتاغون» وتأتي هذه الخطوات على خلفية تصعيد التوتر بين الولايات المتحدة وإيران في منطقة الخليج.

