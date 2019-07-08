عربيات ودوليات

عواصم- الوكالات: أجرى وزير الخارجية العماني يوسف بن علوي محادثات مع الرئيس السوري بشار الأسد في دمشق تناولت العلاقات الثنائية ومساعي «استعادة الأمن والاستقرار» في المنطقة، حسبما أفادت وزارة الخارجية العمانية أمس. وزيارة بن علوي النادرة لوزير عربي إلى دمشق هي الثانية له منذ اندلاع النزاع في العام 2011 بعد زيارة أولى في اكتوبر 2015. وهو الوزير الخليجي الوحيد الذي زار سورية في السنوات الثماني الأخيرة. وقالت الوزارة العمانية في تغريدة على «تويتر» ان الأسد استقبل بن علوي «الذي يزور دمشق حاليا». وأضافت أنّ بن علوي نقل خلال اللقاء تحيات السلطان قابوس بن سعيد. وبحسب الوزارة بحث اللقاء «العلاقات الثنائية وسبل تطويرها وتعزيز المساعي الرامية إلى استعادة الامن والاستقرار في المنطقة».كما عقد بن علوي جلسة مباحثات رسمية مع نظيره السوري وليد المعلم جرى خلالها «استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين والتطورات الراهنة على الساحة العربية الإقليمية» وفقا لوزارة الخارجية العمانية. وزار المعلم مسقط مرتين على الأقل منذ اندلاع النزاع في بلده.

على صعيد اخر طلبت الولايات المتحدة أمس من ألمانيا تقديم قوات برية لمكافحة الإرهاب في شمال سورية، معززة بذلك الضغوط لالتزام عسكري أكبر من قبل برلين.

وقال الممثل الأميركي الخاص لسورية جيمس جيفري لصحيفة «دي فيلت» الألمانية «نريد من ألمانيا قوات برية لتحل محل جزء من جنودنا» المنتشرين في إطار مهمة دولية لمكافحة الإرهاب في هذه المنطقة تجري مناقشتها حاليا.

وكان جيفري يزور برلين الجمعة لإجراء محادثات في هذا الشأن. وقال إنه ينتظر ردا خلال يوليو الحالي.

وأعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب في نهاية 2018 سحب الجزء الأكبر من نحو ألفي جندي أميركي ينتشرون في شمال شرق سورية، مؤكدا الانتصار بشكل كامل على تنظيم «داعش».

لكن منذ ذلك الحين تم إقناعه بإبطاء الانسحاب وبأن يبقى في هذه المنطقة التي لا يسيطر عليها النظام السوري بضع مئات من الأميركيين الذين يريد أن يدعم عسكريون من الدول الحليفة.

وقال جيفري إن واشنطن تبحث «هنا (في ألمانيا) ولدى شركاء آخرين في التحالف» الدولي ضد تنظيم «داعش» الذي يشمل ثمانين بلدا عن «متطوعين (دول) مستعدين للمشاركة».

وأضاف «نعتقد أننا سنحقق ذلك». ولهذه المهمة هدف مزدوج هو عدم التخلي عن الأكراد الذين خاضوا المعارك على الأرض ضد تنظيم «داعش» بدعم من التحالف لكنهم مهددون من تركيا، ومواصلة جهود مكافحة الإرهاب لمنع عودة التنظيم.

وتعول واشنطن على أوروبا للقيام بذلك، أي بريطانيا وفرنسا وحاليا ألمانيا التي تشارك في التحالف ضد تنظيم «داعش» بطائرات استطلاع «تورنيدو» وطائرة للتزويد بالوقود في الجو ومخبرين في العراق.

