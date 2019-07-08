عربيات ودوليات

أكد عالم المصريات والباحث الكبير د. وسيم السيسي أن التاريخ هو أصل الشعوب ونحن لم نتعلم منه شيئاً لأننا لم نقرأه بشكل صحيح وأن أولى خطوات بناء الإنسان المصري وتقدمه تبدأ من معرفته لتاريخه وحضارته. فالتاريخ وعاء للتجارب الإنسانية نستفيد من انجازاته ونتجنب انتكاساته على عكس المصري القديم فحضارته كانت حضارة كتابية لم يكن يترك شيئا إلا وسجله على الجدران وعلى البرديات، وأكد السيسي أن بناء مصر الحديثة يتم بخطى ثابتة بفضل الرئيس عبد الفتاح السيسي الذي أعاد لمصر ريادتها الدولية والعربية والإفريقية وان ما تشهده مصر من إصلاح اقتصادي وتنمية شاملة يتلخص في كلمتين القسوة على الأفراد رحمة بالمجموع وأن خمس سنوات ليست بشيء في عمر الشعوب وفي ما يلي نص الحوار:

كيف ترى الرئيس عبد الفتاح السيسي وما حققه خلال الفترة الماضية من حكم مصر؟

قبل أن أقول أي كلام عن انجازات الرئيس أحب أن أؤكد أنني الآن ممن ينطبق عليهم لم اعد اشتهي شيئا أو أخاف شيئا..فانا لا أريد شيئا ولا أريد أن اقترب من أحد وعندما تم اختياري عام 2013 ضمن لجنه الخمسين أنا الوحيد الذي تقدمت باستقالتي منها لأنه لم يعجبني ما قيل فقد كتبوا كلاما فارغا عن «مصر دولة ديموقراطية بحكومة مدنية».

لكنى أؤكد إنني أرى في هذا الرجل عبد الفتاح السيسي رغم الهجوم عليه من الممولين والمغيبين أنه لم يأت لنا رئيس مثله فلا يوجد من تنازل عن نصف ثروته من اجل مصر، هو شخصية فريدة رجل شجاع أسس لمشاريع عملاقة جريء فماذا يعني ثلاث أو أربع سنوات في عمر الشعوب.. فرنسا لكي تستطيع أن تقف من جديد أخذت ما يقرب من 17 سنة بعد الثورة الفرنسية حقيقة الأوضاع في مصر كانت سيئة جدا قبل توليه الحكم فلم تكن توابع 25 يناير فقط هي التي تؤثر في الوطن لكننا كنا نعاني من توابع عام 1952 فعبد الناصر مزق النسيج الاجتماعي بين الفلاح وصاحب الأرض وصاحب المصنع والعامل وصاحب العمارة والمستأجر وجاء السادات ليكمل تمزيق النسيج المصري ما بين الشيوعي والاخواني والمسلم والمسيحي وجاء مبارك ليترك كل شيء دون ضابط أو رابط فترك مصر للإخوان في مقابل أن يحكم هو وابنه. الرئيس السيسي تُسلم مصر وهي مخربة من عام 1952 الآن نحن نتولى الريادة من جديد فضلا عن المشاريع العملاقة التي يقيمها

كيف ترى خطواته في الإصلاح الاقتصادي؟

ما تشهده مصر من إصلاح اقتصادي وتنمية شاملة يتلخص في كلمتين: القسوة على الأفراد رحمة بالمجموع.

كيف ترى رئاسة مصر للاتحاد الأفريقي؟

مصر لن تكتمل إلا بأفريقيا، التي أهملت في عهدي الرئيسين الأسبقين محمد حسني مبارك ومحمد أنور السادات، الأفارقة ينظرون إلى الحضارة المصرية القديمة كأنها نوع من أنواع التبرك، وأنا متفائل برئاسة مصر للاتحاد الإفريقي في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي.

ما هو السبب من وجهة نظرك في حالة التراجع في مصر خلال الفترات الأخيرة؟

الحقيقة توجد عدة أسباب منها التعليم نظام التعليم لابد أن يتغير والإعلام لابد أن يكون أكثر عمقا والسبب الأكبر في وجود العقلية الأحادية التي تتلقى فقط نحن نريد العقلية الجدلية التي تناقش.. ينقصنا وسيلة جديدة للتعليم لا تقوم على التلقين.

وماذا عن تجديد الخطاب الديني من أين نبدأ؟

لا يقتصر تجديد الخطاب الديني على دين معين، بل يجب أن يمتد مفهوم التجديد إلى جميع الأديان. الأزهر والكنيسة عليهما دور كبير في تحقيق ذلك على أرض الواقع، ويجب على كل مؤسسات الدولة أن تعاونهما في تلك المهمة، وعلى الأزهر والكنيسة أن يتبعا في مسألة التجديد مدرسة التفسير بنزول السبب وليس مدرسة عموم اللفظ؛ لأن المدرسة الأولى تقوم على توضيح سبب نزول الآية أو النص الديني وتقطع الطريق على التكفيريين، أما المدرسة الثانية فهي للأسف تفتح الباب على مصراعيه أمام المتشددين وأصحاب النفوس غير السوية للإساءة للأديان الأخرى.

حدثنا عن كتابك المسكوت عنه في التاريخ؟

الكتاب يتضمن 53 موضوعًا «مسكوت عنه في التاريخ»، منها أن التوحيد ظهر لأول مرة في مصر القديمة في عهد الأسرة الأولى كذلك من المسكوت عنه أن العثمانيين احتلوا مصر 400 سنة فدمروها تماما، سليم الفاتح هجّر- كما قال الجبرتي كل العمال والصناع المهرة فتوقفت في مصر 40حرفة، لكن جهاز المناعة بدأ يعمل مع قدوم الحملة الفرنسية، فبونابرت جاء على بارجة عليها 178عالما وليس مدفعا هم الذين ألفوا كتاب «وصف مصر» وعرفونا بتاريخنا وهم من وضعوا مفهوما جديدا للمواطنة، عندما جاءت الحملة الفرنسية كانت تعتبر هي النجدة التي أنقذت مصر واهمم ما جاء به الحملة الفرنسية كان هو مفهوم المواطنة والذي بعد ذلك سار على نهجه محمد على باشا.

هل كان يثور المصري القديم على الظلم؟

نعم وكانت ثورته عنيفة فكان هناك ثورة عصر الاضمحلال الأول وهي كانت ثوره عنيفة جدا استغرقت فترة بعد ذلك كان هناك ثورات خطيرة جدا ضد الفرس وعندما جاء البطالمة كان هناك الكثير من الثورات ضد البطالمة وعندما جاء الرومان في الأول مصر رحبت بهم على أساس أنهم المنقذ لهم من البطالمة ولكن قامت ثورة عظيمة ضدهم والتي احترقت فيها مكتبة الإسكندرية وبعد ذلك عندما جاء العرب قامت ثورات ضدهم وكانت اخطر ثورة هي ثورة البشمورين ضد العرب.

من المسؤول عن تزييف التاريخ في مصر؟ وعدم استفادتنا بالمواعظ والخبرات الموجودة فيه؟

المسؤولون عنا كوزارة التربية والتعليم والآثار والإعلام ورؤساء الثقافة كل هذا في سلة واحدة ونقول لهم (الله يسامحكم) فالتاريخ هو دراسة العبر التي مرت على الإنسانية وهو وعاء للتجارب الإنسانية نستفيد من انجازاته ونتجنب انتكاساته وفقد وضعت يدي على سبب تقدم انكلترا من خلال حوار صغير جدا مع فتاة انكليزية صغيرة سألتها ماذا تريدين أن تصبحي عندما تكبري؟ فقالت: أريد أن أكون آنّ بولين هذه كانت زوجة رجل كبير جدا وهو الملك هنري الثامن وهو مؤسس كنيسة انكلترا وقد وقع هنري الثامن في حب أميرة اسكتلندا وكان يريد أن يتزوجها ويطلق آنّ بولين وعندما رفض البابا التطليق قام بتأسيس كنيسة انكلترا بقوانين خاصة بهم والصق بزوجته تهمة الزنا كي يحكم عليها بالإعدام فاستعانت بأحد القتلة المشهورين كي لا تتألم وأعطت له ثلاثين جنيها إسترلينيا كانت مظلومة والبنت الصغيرة كانت تريد أن تكون مثلها وسألتها لماذا هذه السيدة بالتحديد التي اخترتيها ألا تعرفي أن هنري الثامن أعدمها؟ فردت نعم أعرف لكنى كنت سأقتله قبل أن يقتلني! وهذا أن دل على شيء فهو يدل على أن هذا الشعب يدرس تاريخه جيدا لكننا في مصر للأسف لانعرف تاريخنا جيدا.

هل المصري القديم كان يزيف في تاريخه؟

لا، لان التاريخ كان يكتب بطريقة صحيحة هي حضارة كتابية موجودة على البرديات ومسجلة على الحوائط.

لم تتوقف عن النقد حتى وأنت بالخارج، ما الفرق بين النقد البناء والهدام؟

كنت أكتب في الصحف البريطانية مثل الغارديان، والـDaily Mail، وفى يوم هاجمت الحكومة البريطانية لكثرة الإضرابات، وقلت حين تكون الإضرابات بهذه الكثرة فالعيب في الحكومة وليس الشعب...لم يقل أحد لي بأني أجنبي.. أو «مالك ومال بلادنا»، بالعكس.. انعقد مجلس المحافظة في اليوم نفسه، وتم الإصلاح في 24 ساعة.. كما هاجمت أحد المستشفيات التي عملت بها، وأطلقت عليه المستشفى الكابوس.. من كثرة العمل وقلة عدد الأطباء لتوفير الرواتب وتم توفير العدد اللازم بعد ذلك هذا هو النقد البناء القادر على التغيير أما نشر الشائعات والأكاذيب وانتزاع الأخبار من سياقها والتجريح في الأشخاص فهذا ليس من النقد بمكان.

