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استهدفت مجموعة ارهابية رتلاً تابعاً لشركة كويتية تقدم الدعم اللوجيستي للقوات الاميركية في العراق بثلاث عبوات محلية الصنع في مدينة سفوان الحدودية على بعد 10 كيلومترات من الحدود الكويتية اصيب خلالها وافد مصري الجنسية يعمل سائقا لاحدى الشاحنات بجروح حيث واصل الرتل سيره والدخول الى الكويت ونقل العامل المصاب الى مستشفى الجهراء.

ووفق مصدر افاد لـ «النهار» ان رتلاً من الشاحنات تابع لاحدى الشركات الكويتية التي تقدم الدعم اللوجيستي للقوات الاميركية في العراق وخلال سيره على الطريق في مدينة سفوان في طريقه الى الكويت انفجرت 3 عبوات متفجرة صناعة محلية زرعها مجموعة ارهابية بالرتل ما نتج عنه تعرض احدى الشاحنات لاعطال وتلف واصابة سائقها بحروح والذي تبين انه مصري الجنسية، وبعد التوقف في مدينة سفوان وتوجه رجال الامن والجيش العراقي وهروب المجموعة الارهابية تم تأمين الرتل والتوجه الى الكويت حيث تم نقل السائق المصري الى مستشفى الجهراء فور دخول الاراضي الكويتية.

