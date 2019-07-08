دفتر أحوال

تسبب حادث مروري مروع وقع عصر امس بين حافلة نقل ركاب وهاف لوري على طريق الغزالي السريع مقابل منطقة العمرية نتج عنه اصابة سائق اسيوي الجنسية يقود الهاف بجروح ونقله بسيارة الاسعاف الى مستشفى الفروانية. رجال المرور والاسعاف والاطفاء فور ورودهم بلاغا عصر امس يفيد بوقوع حادث تصادم على طريق الغزالي السريع مقابل منطقة العمرية توجهوا الى موقع الحادث حيث تبين ان هاف لوري وحافلة نقل ركاب اصطدما فيما بعضهما ما نتج عنه انحشار قائد الهاف لوري وتعرضه لاصابات عدة، فتم اخراجه من قبل رجال الاطفاء بعد قطع الحديد وتسليمه الى الطوارئ الطبية حيث تم نقله بسيارة الاسعاف الى مستشفى الفروانية لتعرضه لكسور وجروح عدة، فيما باشر رجال المرور تسهيل حركة المرور بعد سحب السيارتين من على الطريق.

