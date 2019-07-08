جمال سعد عبدالله العجمي، (42 عاماً)، شيع، الرجال: أبوحليفة، ق2، شارع عبدالمحسن الدعيج، م20، ت: 99087741، النساء: الرقة، ق1، ش12، م262، ت: 99388788

نواف علي حسين الربيع، (43 عاماً)، شيع، الرجال: الروضة، ق5، شارع المسعودي، م27، ت: 99666035، النساء: حطين، ق2، شارع عبدالمحسن سعود الزبن، م23، ت: 94904090

عادل صالح محمد النسيم، (64 عاماً)، التشييع اليوم بعد صلاة العصر، الرجال: الرميثية، ق11، ش112، م27، ت: 99639247، النساء: الجابرية، ق8، ش10، م26، ت: 99054963

مشعل بدر مهاوش الدويش، (44 عاماً)، شيع، فضة نايف محمد الدويش، (38 عاماً)، شيعت، بدر مشعل بدر الدويش، (1 سنة)، شيع، حصة مشعل بدر الدويش، (11 عاماً)، شيعت، الرجال: الفروانية، ق2، ش78، م7، ت: 99930300، النساء: الفروانية، ق2، ش78، م13، ت: 60676767

إنا لله وإنا إليه راجعون