دوليه

أكد قائد تشيلي غاري ميديل أنه وميسي قائد الأرجنتين لم يستحقا البطاقة الحمراء التي أشهرها لهما الحكم الباراغوياني خلال المباراة.

وقال ميديل في تصريحات نقلتها صحيفة «سبورت»: «لا أتفق مع ما حدث في المباراة، حيث تعامل حكم المباراة بشكل سيئ للغاية، وكان يجب أن يُشهر لي ولميسي البطاقة الصفراء فقط وينتهى الأمر، لكنه أخطأ بطردنا مباشرة».

وأضاف: «البطاقات الصفراء الأخرى مثل التي حصل عليها جان بوسيجور، أخرجتنا من المباراة، والحكم سمح للاعبي الأرجنتين بارتكاب الكثير من الأخطاء». وتابع ميديل: «أعتقد أن الأرجنتين تأثرت بما حدث ضد البرازيل، وتعرضوا للظلم، ولا أرى ما حدث في هذه المباراة كان صحيحًا، وأشعر بالإعجاب بالأرجنتين، لقد فازوا دائمًا بالألقاب، ونحن أيضًا، المنتخبان عظيمان».

وأردف «لقد جئنا بهدف التتويج بالبطولة، لكن ذلك لم يتحقق، وحققنا أشياءً إيجابية بوجودنا في المربع الذهبي للبطولة».

واستكمل لاعب تشيلي «لم يكن هناك أمن أثناء طردي أمام الأرجنتين، حيث ألقت الجماهير بعض الأشياء علي وقت خروجي من الملعب».

واختتم بالتعليق عن غياب ميسي عن حفل توزيع جوائز المركز الثالث: «لا أعرف ما الذي كان يُفكر فيه، لكن هذا حقه، ومن الطبيعي أن يكون غاضبًا خاصًة لما حدث ضد البرازيل».

