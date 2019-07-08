دوليه

أبدى لاعب الوسط التشيلي أرتورو فيدال أسفه لأداء الحكم الباراغواياني ماريو دياز دي فيفار، في مباراة تحديد المركز الثالث التي فازت بها الأرجنتين (2-1) في ساو باولو. وقال فيدال عقب المباراة: «لم نفكر في أنَّ المباراة ستكون مغلقة هكذا وسيوقفها الحكم كثيرًا. لقد أفسد العرض»، في إشارة إلى طرد الأرجنيتني ليونيل ميسي وقائد تشيلي غاري ميديل بعد احتكاك مع بعضهما البعض. وأضاف: «في نهاية الشوط الثاني.. الأداء كان أفضل واستطعنا أن نهاجم، لكن الحظ لم يحالفنا ولم نتمكن من التعادل، لكننا قدمنا أداء جيدا. لدينا ثقة كبيرة فيما هو قادم». وعن رأيه في أداء تشيلي بالبطولة التي كانت تدافع عن لقبها الذي توجت به آخر نسختين في 2015، و2016، قال «الأداء كان جيدا بالنسبة لنا، لكنه لم يكن ما نريده نحن ويريده الجهاز الفني وعائلاتنا. كنا نعتقد أنه في إمكاننا الفوز بهذه البطولة». وأبرز فيدال أنَّه «يجب الاستمرار في الاستعداد لنسخة العام المقبل من كوبا أميركا ثم تصفيات كأس العالم 2022».

