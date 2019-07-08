دوليه

رد اتحاد أميركا الجنوبية لكرة القدم (كونميبول) على التصريحات التي أدلى بها قائد المنتخب الأرجنتيني النجم ليونيل ميسي، عقب طرده من مباراة تحديد المركز الثالث. واعتبر اتحاد أميركا الجنوبية أنها «اتهامات لا أساس لها وغير مقبولة». وكان ميسي طرد في الدقيقة 37 من مواجهة تشيلي التي فازت بها الأرجنتين مساء السبت، بنتيجة (2-1) بعد احتكاك مع قائد تشيلي غاري ميديل ولم يحضر تسليم الميداليات. وبرر ميسي لاحقًا للصحافيين غيابه عن تسليم الميداليات قائلًا «أعتقد أننا لا يجب علينا أن نكون جزءًا من هذا الفساد. بسبب قلة الاحترام التي وجدناها على مدار هذه البطولة». وعلق ميسي على طرده قبل نهاية الشوط الأول، قائلًا «كان من الممكن أن ينتهي الأمر ببطاقة صفراء لكلينا، لو تم استخدام الفار، لكن ربما ما قلته في المرة الأخيرة كان له أثره».

وبعد ساعات من تصريحات ميسي أصدر «كونميبول» بيانًا لم يذكر فيه النجم الأرجنتيني صراحة، لكنه اعتبر «من غير المقبول إطلاق اتهامات لا أساس لها وعارية من الصحة». وأضاف: «في كرة القدم هناك من يفوز أحيانا ومن يخسر أحيانا وأحد الركائز الأساسية في اللعب النظيف هو تقبل النتيجة باحترام. نفس الأمر ينطبق على قرارات الحكام فهي إنسانية وستظل دائما مثالية».

وتابع «من غير المقبول إطلاق اتهامات تشكك في نزاهة كوبا أميركا بسبب حوادث شخصية في بطولة شارك بها 12 منتخبًا في نفس الظروف». واعتبر كونميبول أن هذه الاتهامات «تقلل من احترام البطولة وجميع اللاعبين المشاركين ومئات الموظفين في كونميبول، المؤسسة التي تعمل بلا كلل منذ 2016 لجعل كرة قدم أميركا الجنوبية شفافة ومهنية ومتطورة».

يذكر أن ميسي قد انتقد الكونميبول عقب خسارة الأرجنتين نصف نهائي البطولة أمام البرازيلي 0-2 وقال: «البرازيل صاحبة الارض، وها هم اليوم يسيطرون كثيرا على كونميبول، الأمر يصبح معقدا». من جهته، برر الحكم ماريو دياز دي فيفار، طرده لميسي وقال في تصريحات أبرزتها صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية: «لقد وجه ميسي للمنافس ضربة قوية بالكتف أثناء تواجد الكرة خارج الملعب». وأضاف عن طرد ميديل: «لقد قام بضربات وحشية بالصدر والذراع ضد ميسي، قبل أن يتم احتواؤه من قبل زملائه».

