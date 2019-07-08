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استقبل سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد بقصر بيان صباح امس وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري، حيث قدم لسموه رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح وأعضاء اللجنة وذلك بمناسبة فوزهم بانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية.

هذا وقد هنأهم سموه بمناسبة فوزهم بانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وحصولهم على هذه الثقة متمنيا سموه لهم دوام التوفيق والسداد للاسهام في الارتقاء بالرياضة الكويتية من خلال توفير البيئة المناسبة للرياضيين لصقل مواهبهم سعيا لتحقيق الانجازات الرياضية وحصد المراكز المتقدمة في مختلف المناسبات والبطولات الرياضية المحلية والدولية وصولا للاهداف المنشودة لتطوير وتقدم الرياضة الكويتية ورفعة شأنها.

وقال سموه: «أرحب فيكم وأهنئكم في نفس الوقت على الثقة التي أعطيتم إياها من أهل وشباب الكويت ويجب عليكم المحافظة على هذه الثقة وعلى بلدكم من أي اخطاء تحصل، وعليكم أخذ درس من الاخطاء السابقة، وأنا سعيد جدا لرؤيتي الشباب الموجودين ومتفائل جدا بأنهم سيكونون إن شاء الله خير عون لمستقبل الرياضة في الكويت، ووجودكم يعطينا أملاً بان الرياضة ستنهض».

وأضاف سموه: «وأنا معكم وأكلمكم وأقول لكم أنا سند لكم، وفي أي أمر تحتاجونه من الحكومة، تعالوا عندي وأنا أكمل لكم ما تحتاجون لأننا بحاجة للنهوض بالرياضة في الكويت».

حضر المقابلة وزير شؤون الديوان الأميري بالانابة الشيخ محمد العبدالله.والقى الوزير الجبري خلال المقابلة كلمة قال فيها: «باسمي واسم إخواني الرياضيين وأعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية أعبر لكم عن خالص الشكر والامتنان لدعمكم في حل هذا الملف العالق طوال سنوات كثيرة».واضاف ان «توجيهاتكم السامية كانت الدافع الرئيس وراء حل هذه الأزمة الرياضية التي عطلت شباب الكويت لفترات طويلة وكنا نسير وفق توجيهاتكم السامية فكنتم الداعم الرئيس لحل هذا الملف».

وأكد أن «جميع أهل الكويت سعداء اليوم بعودة الرياضة الكويتية ورفع الحظر عن الرياضة الكويتية بشكل كامل وفق القانون والدستور الذي لم نتنازل عنه».

وقال «ان سموكم حفظكم الله كنتم الداعم الرئيس لهذا الملف ولولا دعمكم وتوجيهاتكم لما وصلنا إلى هذه اللحظة».

كما اشاد بجهود مسؤولي الهيئة العامة للرياضة الذين «واصلوا الليل بالنهار» الى جانب جهود الوزراء قائلا «وهي جهود حقيقية وأقولها للتاريخ وكذلك جهود رئيس وأعضاء مجلس الأمة الذين تعاونوا معنا في تشريع القوانين التي سهلت هذه المهمة».

وأضاف «اليوم أريد ان أطمئن سموكم بانه لا عودة إلى الإيقاف مرة ثانية بفضل دعمكم ومساندتكم وحرصكم على حل هذا الملف وأقدم لكم جزيل الشكر على هذا الدعم اللامحدود».

وشدد على الثقة التامة بأن «شبابنا في اللجنة الأولمبية بقيادة الشيخ فهد الناصر قادرين على ان ينقلوا الرياضة من فترة صار فيها خمول إلى رفع علم الكويت في المحافل الدولية بإذن الله».

من جانبه، قال رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح في كلمة مماثلة انه «باسم أعضاء الاتحادات ولاعبي الكويت كلهم نبارك لسموكم رفع الإيقاف ونشكركم فلولا جهودكم لما وصلنا الى هذه المرحلة وحصلنا على الكتاب الرسمي ونحن بدورنا نهديكم إياه». وقال «اننا نعاهدكم باننا لن نتوانى عن تقديم الدعم لأي رياضي ولاعب كويتي باذن الله» مثمنا ثقة سموه بجيل الشباب ومؤكدا انهم سيبذلون قصارى جهدهم لرفع راية الكويت خفاقة في كل المحافل. من جانب آخر، استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ومدير عام الهيئة العامة للرياضة د. حمود الشمري ونائب المدير العام د. صقر الملا ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح واعضاء اللجنة الأولمبية وذلك بمناسبة رفع الإيقاف نهائيا عن الرياضة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. وقد هنأهم سموه بهذا الإنجاز المميز مشيدا بالجهود الدؤوبة والمخلصة من الجميع وبتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية وأعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية وجميع الجهات المعنية بالدولة والتي اثمرت في صدور قرار رفع الايقاف الدائم عن الرياضة الكويتية واسعاد اهل الكويت بهذا القرار. وقد حثهم سموه على العمل بروح الفريق الواحد والتعاون والتكاتف فيما بينهم ووضع الخطط والاستراتيجيات وخريطة الطريق الصحيح للرياضة الكويتية والعمل يدا بيد لخدمة الشباب الكويتي ودعم المنتخبات والأندية الرياضية لتحقيق الفوز والانتصارات واستعادة المكانة المرموقة للكويت الى عهدها السابق ورفع علم الكويت في جميع المحافل الرياضية الدولية متمنيا سموه للجميع التوفيق والسداد ومزيد من الرفعة والتقدم والازدهار وان تبقى راية الكويت عالية خفاقة بالعز والرفعة تحت ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ صباح الأحمد امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.حضر المقابلة وكيل ديوان سمو ولي العهد للشؤون المحلية الشيخ احمد الجابر.

كما استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان امس الوزير الجبري والمدير العام للهيئة حيث قدما لسموه رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر وأعضاء مجلس الادارة وذلك بمناسبة فوزهم بانتخابات مجلس إدارة اللجنة.وقال سمو رئيس مجلس الوزراء ان دعم سمو امير البلاد المفدى لخطة العمل الحكومي والنيابي والتي اثمرت بإصدار قرار اللجنة الاولمبية الدولية برفع الايقاف النهائي عن النشاط الرياضي الكويتي ما هو الا محفز لابناء الكويت جميعا وخاصة الشباب لمزيد من النشاط والعطاء. وأضاف سموه لقد تجاوزنا مرحلة رفع الايقاف ولكننا الان امام استحقاق اكبر مبني على تاريخ الرياضة في الكويت وسمعتها وقدرات وامكانات شبابنا الرياضي معربا عن الأمل في تجاوز تلك المرحلة بكل ما فيها من تداعيات ومشاحنات والتطلع الى مستقبل يعيد اللحمة والوحدة والمحبة بين جماهيرنا الرياضية. واكد سموه ان الحكومة لن تدخر اي جهد يدعم النشاط الرياضي والشبابي ويشجع ابناء الكويت على تقديم افضل ما لديهم من عطاء ينافس فيه دول العالم اجمع في كل المحافل الرياضية الاقليمية والعالمية.وثمن سموه دور اخوانه المسؤولين في الجهات الحكومية والنيابية على كل جهد وطاقة بذلوها في سبيل تحقيق اصدار هذا القرار والذي سيعيد حتما للرياضة الكويتية شأنها الكبير وتاريخها العريق ويبني مستقبلها المأمول.

