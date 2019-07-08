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تلقى سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رسالتي تهنئة من أخيه سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ومن أخيه الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني عبرا فيهما باسمهما وبالإنابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني قادة وضباطا وضباط صف وأفراد عن خالص التهاني والتبريكات لسموه رعاه الله وللشعب الكويتي الكريم بمناسبة رفع الإيقاف نهائيا عن الرياضة الكويتية، معربين عن بالغ الاعتزاز بالجهود الدولية والمتميزة التي يبذلها سموه لأجل تأكيد مكانة الكويت في جميع المحافل الدولية. هذا وقد بعث صاحب السمو أمير البلاد برسالتين جوابيتين إلى أخيه سمو الشيخ سالم العلي وأخيه الشيخ مشعل الاحمد ضمنهما سموه بالغ شكره وتقديره على ما أعربا عنه من طيب المشاعر بهذه المناسبة السعيدة والعزيزة على نفوس الجميع، مشيدا سموه بجميع الجهود التي بذلتها السلطتان التشريعية والتنفيذية ووزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة والتي أسفرت عن رفع الإيقاف النهائي والدائم عن الرياضة الكويتية متمنيا سموه للرياضة الكويتية كل التوفيق وتحقيق مختلف البطولات الرياضية في المنافسات الإقليمية والدولية ورفع راية الكويت في المحافل الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي.

