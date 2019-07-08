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التقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه امس وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ومدير الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح واعضاء اللجنة الأولمبية بحضور عدد من النواب وذلك بمناسبة رفع الإيقاف نهائيا عن الرياضة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية. وقال الغانم خلال اللقاء: «الشكر الأول والأخير على رفع الايقاف الرياضي لصاحب السمو الذي كان متابعا باهتمام لهذا الملف..واليوم اتضح ان كافة الخطوات البرلمانية التي اتخذناها كانت سليمة»، مضيفا بقوله: «واثقون بقدرة اعضاء اللجنة الاولمبية على النهوض بالرياضة الكويتية». وأضاف الغانم أن الإيقاف تسبب في ظلم الرياضيين الكويتيين والشباب الكويتي ، والآن تم رفع الايقاف بفضل تضافر الجهود والعمل بشكل جماعي سواء من الجانب الحكومي متمثلا بالوزير الاسبق الشيخ سلمان الحمود والوزير خالد الروضان ومن ثم توج هذا العمل في فترة الأخ الوزير محمد الجبري وأيضا الاخوة في الهيئة د. حمود فليطح و د. صقر الملا والشيخ حمود المبارك، ومن سبقهم الشيخ أحمد المنصور والأخ فيصل الجزاف واخرين قد لا يسع المجال لذكر كل هذه الأسماء وأيضا من خلفهم كل الجنود المجهولين.

وتابع الغانم: «من الجانب البرلماني أعتز بإخواني أعضاء لجنة الشباب والرياضة والأغلبية الساحقة من أعضاء المجلس ولا أود ذكر أسمائهم حتى لا أبخس أحدا حقه، لكن فعلا كانت خارطة طريق شاقة وليست سهلة وكان هناك من يضع العراقيل والعوائق ولكن ولله الحمد بفضل تضافر جهود الجميع استطعنا أن نجتازها جميعا». وقال الغانم:» أذكركم في جلسة 3 ديسمبر 2017 عندما حضرت الحكومة مشكورة بناء على دعوة وجهتها كرئيس للمجلس وحضر غالبية النواب في ظل وجود ممثلين لمن كان يريد لهذه الأزمة أن تستمر، وكانوا يحرضون النواب على عدم الحضور وأن هذه الجلسة لا يمكن أن تخرج بنتيجة وقاطعوا هذه الجلسة». وذكر: «اليوم بيقين راسخ وبدون ادنى شك اتضح أن كل الخطوات التي اتخذناها كانت سليمة، وأن القانون رقم 87 لعام 2017 هو السائد وليس قانون 26 الذي كان يطالب بعودته البعض ويصر بأنه لن يرفع الإيقاف إلا بالعودة إلى قانون 26».

