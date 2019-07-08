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استقبل النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر الصباح بقصر بيان أمس وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري يرافقه مدير عام الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح ورئيس اللجنة الأولمبية الكويتية الشيخ فهد ناصر الصباح وأعضاء مجلس الإدارة ، وذلك بمناسبة انتخاب الشيخ فهد لرئاسة اللجنة الأولمبية وتشكيل مجلس الإدارة للسنوات الأربع المقبلة ( 2019 - 2023).

واستعرض اللقاء الأمور والمواضيع ذات العلاقة بالرياضة الكويتية وسبل الارتقاء بها، وذلك من خلال توفير جميع الإمكانات والموارد المتاحة لتحفيز الشباب الرياضي الكويتي نحو تحقيق المزيد من الإنجازات، والتي تسهم بدورها في تعزيز مكانة وتاريخ الكويت في المجال الرياضي سواءً على المستوى المحلي أو الدولي . وأعرب الشيخ ناصر الصباح خلال اللقاء عن خالص تهانيه لرئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية بمناسبة رفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية ، والذي تحقق من خلال تضافر كل الجهود بين مختلف الجهات بالدولة، متمنياً بأن يكون هذا الإنجاز نقطة انطلاق نحو بناء رياضة كويتية قادرة على العودة لميدان المنافسة وحصد الألقاب ورفع راية الكويت خفاقة في مختلف المحافل الدولية .

