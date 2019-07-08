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أعرب مجلس إدارة جمعية الصحافيين امس عن التطلع وبكل الأمل إلى استعادة الدور الريادي للكويت في المحافل الرياضية الإقليمية والعالمية وذلك بعد صدور قرار اللجنة الأولمبية الدولية برفع الإيقاف المفروض على الرياضة منذ 2015.

وأعرب مجلس إدارة جمعية الصحافيين برئاسة فاطمة حسين في بيان صحافي امس عن «التهنئة الخالصة» لسمو أمير البلاد وسمو ولي العهد وسمو رئيس مجلس الوزراء بمناسبة قرار اللجنة الأولمبية الدولية القاضي برفع الإيقاف عن النشاط الخارجي للرياضة الكويتية وعودتها مجددا للمشاركة في المحافل الدولية تحت علم البلاد.

وثمن المجلس التوجيهات الأميرية السامية في حل ملف الأزمة والدور المثمر لرئيس مجلس الأمة وأعضاء لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية والوزراء المتعاقبين على إدارة تنفيذ خارطة الطريق الدولية والجهود الطيبة لفريق التفاوض الكويتي بقيادة رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرياضة ومديرها العام.

وأشار إلى تطلع الجمعية والأسرة الصحفية بكل الأمل إلى القيادة الرياضية الشابة للحركة الرياضية الكويتية برئاسة الشيخ فهد ناصر الصباح ورؤساء الاتحادات والأندية الرياضية للاستفادة واتخاذ العبر وتجنب الصراعات التي لم تجن منها الكويت إلا التراجع.

وأعرب عن التمنيات باتخاذ الخطوات السريعة الكفيلة بعودة الكويت إلى دورها الرياضي الريادي على المستوى القاري والدولي.وكانت اللجنة الأولمبية الدولية أعلنت يوم الجمعة الماضي الرفع الفوري والكلي للايقاف الرياضي المفروض على الكويت منذ عام 2015 استنادا إلى نجاح خريطة الطريق وتطبيقها بشكل كامل والتي كان آخرها انتخاب مجلس إدارة جديد للجنة الأولمبية الكويتية.