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يواصل الأزرق تدريباته في مدينة مارلو الانكليزية على فترتين ، الأولى في 12:00 ظهراً والثانية في 07:00 مساء بتوقيت الكويت ضمن المعسكر التدريبي الخارجي الذي يخوضه المنتخب استعدادا للمشاركة في بطولة غرب آسيا التي ستقام في العراق خلال الفترة من 2 إلى 14 أغسطس المقبل، وكذلك ضمن رحلة الاعداد للتصفيات الآسيوية المشتركة والمؤدية الى مونديال قطر 2022 ، وكأس آسيا 2023 في الصين.

وكان وفد المنتخب وصل الى العاصمة البريطانية لندن اول من امس وخاض يوم وصوله تدريبا مسائيا في الملعب التابع لفندق الاقامة، فيما خاض يوم امس تدريبين صباحي ومسائي بحضور جميع اللاعبين وبقيادة المدرب الكرواتي روميو يوزاك الذي طالب اللاعبين ببذل اقصى الجهد من اجل تحقيق الاستفادة المرجوة من المعسكر.

ومن المقرر ان يخوض الازرق 6 مواجهات ودية مع فرق انكليزية خلال المعسكر ، اذ يعقد الجهاز الفني للمنتخب الآمال على هذه المباريات الودية بهدف المزيد من الاحتكاك مع المدارس الانكليزية المختلفة لضمان الظهور بأحسن صورة ينشدها الجميع في بطولة غرب آسيا.