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حصد المنتخب الوطني للكيوكوشن كان كراتيه امس ثلاث ميداليات ذهبية وميداليتين فضيتين في بطولة ماليزيا المفتوحة للعبة بنسختها الرابعة بمشاركة عشرة منتخبات عالمية.

وافاد رئيس وفد المنتخب حسن الكندري أن البطل ضاري العنزي حصل على الميدالية الذهبية في وزن 85 كغ والبطل سالم الحربي حصل على الميدالية الذهبية في وزن 65 كغ. وأضاف الكندري أن البطل عبدالله العبدالله حصل على الميدالية الفضية في وزن 75 كغ، موضحا أن البطل العنزي حصل على الميدالية الذهبية والبطل الحربي حصل على الفضية بعد منافستهما في نهائي السوبر فايت. واشار إلى أن الحكم الكويتي فيصل العثمان الذي شارك في البطولة أظهر أداء مميزا في التحكيم مبينا أن ذلك أهله لتحكيم المباريات النهائية في هذه البطولة.وأهدى رئيس الوفد هذا الفوز إلى صاحب السمو أمير البلاد الشيخ صباح الاحمد وسمو ولي العهد الشيخ نواف الاحمد ورئيس اللجنة الاولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح.يذكر ان بطولة ماليزيا المفتوحة للكيوكوشن كان كراتيه بدأت منافساتها السبت الماضي واختتمت امس بمشاركة الكويت والدولة المضيفة ماليزيا و كوريا الجنوبية والصين وهونغ كونغ واندونيسيا ونيوزيلندا والهند وباكستان ونيبال.

