دوليه

حفلت الصحف المصرية الصادرة يوم امس بالتعليقات الناقدة بحدة للإقصاء المبكر لمنتخبها من الدور ثمن النهائي لبطولة كأس الأمم الإفريقية، متحدثة عن خيبة أمل ملايين المشجعين و«أخطاء كارثية» أدت الى السقوط المدوي.وعنونت صحيفة «الأخبار»، «منتخبنا يخذل الملايين ويودع أمم أفريقيا». وانتقدت الصحيفة المدرب خافيير أغيري وخياراته التكتيكية التي كانت محط أسئلة حادة من الصحافيين المصريين في المؤتمر الصحافي الذي عقده مباشرة بعد المباراة. ورأت صحيفة «الأهرام» الحكومية أن ما حصل بالأمس كان «واحدة من أكبر مفاجآت (بطولة أمم إفريقيا) 2019»، وأن كرة القدم المصرية دفعت «نتيجة أخطاء الجهاز الفني التي بدأت من اختياراته لقائمة المنتخب ودخوله البطولة بلاعبين دون المستوى الدولي»..من جهتها، تحسرت صحيفة «الوطن» على «تبخر الحلم» بعد «أخطاء كارثية» من المدرب المكسيكي، وإهدار اللاعبين لفرص أتيحت لهم في مباراة الأول من امس.

