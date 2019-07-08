دوليه

أعلن هاني أبوريدة استقالته من منصبه كرئيس للاتحاد المصري لكرة القدم كما دعا أعضاء المجلس لتقديم استقالاتهم عقب الخروج المبكر للفراعنة من بطولة أمم أفريقيا. وقال أبوريدة إن هذا القرار يأتي كالتزام أدبي رغم أن اتحاد الكرة لم يقصر في أي شيء تجاه المنتخب وقدم له الدعم المادي والمعنوي المطلوب. وعن مصير الجهازين الفني والإداري للفريق أكد أنه مقال بالكامل بعد أن خيب آمال جماهير الكرة المصرية والمسؤولين عنها رغم تلبية كافة مطالبه. وتابع: «من واقع المسؤولية الوطنية أنا مستمر في رئاسة اللجنة المنظمة للبطولة حتى نهايتها لأن النجاح في التنظيم كان من البداية هدفاً نسعى جميعا لتحقيقه من أجل سمعة بلادنا». كما أعلن اتحاد الكرة استقالة 4 أعضاء وهم حازم إمام وسيف زاهر وأحمد مجاهد وخالد لطيف. وتم الإعلان عن استقالة الثلاثي كرم كردي وعصام عبد الفتاح ومجدي عبد الغني قبل أن يتراجعوا عن ذلك بشكل مفاجئ. كما أعلن أحمد شوبير نائب الرئيس استقالته وكذلك العضوة دينا الرفاعي.

