الأولى

.. انا سند لكم وفي أي أمر تحتاجونه من الحكومة.. تعالوا عندي.. بهذه الكلمات المشجعة والمحفزة خاطب سمو أمير البلاد الشيخ صباح الأحمد رئيس وأعضاء اللجنة الأولمبية المنتخبين حديثاً والذين تشرفوا بلقاء سموه أمس حيث هنأهم بفوزهم بانتخابات مجلس إدارة اللجنة الأولمبية وحصولهم على الثقة. (طالع ص 21)

وكان سمو الأمير قد استقبل في قصر بيان وزير الإعلام وزير الشباب محمد الجبري حيث قدم لسموه رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد الناصر الصباح وأعضاء اللجنة بمناسبة فوزهم بالانتخابات التي جرت أخيراً.

وقد تمنى سمو الأمير لمجلس إدارة اللجنة الاولمبية السداد والتوفيق للاسهام في الارتقاء بالرياضة الكويتية من خلال توفير البيئة المناسبة للرياضيين لصقل مواهبهم سعياً لتحقيق الانجازات الرياضية وحصد المراكز المتقدمة من مختلف المناسبات والبطولات الرياضية المحلية والدولية وصولاً للاهداف المنشودة لتطوير وتقدم الرياضة الكويتية ورفعة شأنها. وقال سموه: أرحب فيكم وأهنئكم في نفس الوقت على الثقة التي أعطيتم إياها من أهل وشباب الكويت ويجب عليكم المحافظة على هذه الثقة وعلى بلدكم من أي اخطاء تحصل، وعليكم أخذ درس من الاخطاء السابقة، وأنا سعيد جدا لرؤيتي الشباب الموجودين ومتفائل جدا بأنهم سيكونون إن شاء الله خير عون لمستقبل الرياضة في الكويت، ووجودكم يعطينا أملاً بان الرياضة ستنهض. وأضاف سموه: وأنا معكم وأكلمكم وأقول لكم أنا سند لكم ، وفي أي أمر تحتاجونه من الحكومة، تعالوا عندي وأنا أكمل لكم ما تحتاجون لأننا بحاجة للنهوض بالرياضة في الكويت.

والقى الوزير الجبري خلال المقابلة كلمة قال فيها: باسمي واسم إخواني الرياضيين وأعضاء اللجنة الأولمبية الكويتية أعبر لكم عن خالص الشكر والامتنان لدعمكم في حل هذا الملف العالق طوال سنوات كثيرة.واضاف ان توجيهاتكم السامية كانت الدافع الرئيسي وراء حل هذه الأزمة الرياضية التي عطلت شباب الكويت لفترات طويلة وكنا نسير وفق توجيهاتكم السامية فكنتم الداعم الرئيسي لحل هذا الملف.

وأكد أن جميع أهل الكويت سعداء اليوم بعودة الرياضة الكويتية ورفع الحظر عن الرياضة الكويتية بشكل كامل وفق القانون والدستور الذي لم نتنازل عنه.

وقال ان سموكم حفظكم الله كنتم الداعم الرئيسي لهذا الملف ولولا دعمكم وتوجيهاتكم لما وصلنا إلى هذه اللحظة.

من جانبه قال رئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح في كلمة مماثلة انه باسم أعضاء الاتحادات ولاعبي الكويت كلهم نبارك لسموكم رفع الإيقاف ونشكركم فلولا جهودكم لما وصلنا الى هذه المرحلة وحصلنا على الكتاب الرسمي طيل بذلك ونحن بدورنا نهديكم إياه.

وقال اننا نعاهدكم باننا لن نتوانى عن تقديم الدعم لأي رياضي ولاعب كويتي باذن الله مثمنا ثقة سموه بجيل الشباب ومؤكدا انهم سيبذلون قصارى جهدهم لرفع راية الكويت خفاقة في كل المحافل.

في سياق متصل، تلقى سمو أمير البلاد رسالتي تهنئة من سمو الشيخ سالم العلي رئيس الحرس الوطني ومن الشيخ مشعل الأحمد نائب رئيس الحرس الوطني عبرا فيهما باسمهما وبالإنابة عن جميع منتسبي الحرس الوطني قادة وضباطا وضباط صف وأفراد عن خالص التهاني والتبريكات لسموه وللشعب الكويتي الكريم بمناسبة رفع الإيقاف نهائيا عن الرياضة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية معربين عن بالغ الاعتزاز بالجهود الدولية والمتميزة التي يبذلها سموه لأجل تأكيد مكانة الكويت في كل المحافل الدولية.

هذا وقد بعث سمو أمير البلاد برسالتين جوابيتين ضمنهما سموه بالغ شكره وتقديره على ما أعربا عنه من طيب المشاعر بهذه المناسبة السعيدة والعزيزة على نفوس الجميع مشيدا سموه بكل الجهود التي بذلتها السلطتان التشريعية والتنفيذية ووزارة الدولة لشؤون الشباب والهيئة العامة للرياضة والتي أسفرت عن رفع الإيقاف النهائي والدائم عن الرياضة الكويتية متمنيا سموه للرياضة الكويتية كل التوفيق وتحقيق مختلف البطولات الرياضية في المنافسات الإقليمية والدولية ورفع راية الكويت في المحافل الرياضية على المستويين الإقليمي والدولي سائلا سموه المولى تعالى أن يديم عليهما موفور الصحة والعافية وأن يحقق الوطن العزيز كل ما ينشده من نمو وازدهار.

من جانب آخر، استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد بقصر بيان صباح امس الوزير محمد الجبري ومدير الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح ورئيس اللجنة الأولمبية واعضاء اللجنة وذلك بمناسبة رفع الإيقاف نهائيا عن الرياضة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

وقد هنأهم سموه بهذا الإنجاز المميز مشيدا بالجهود الدؤوبة والمخلصة من الجميع وبتعاون السلطتين التنفيذية والتشريعية وأعضاء لجنة الشباب والرياضة البرلمانية وجميع الجهات المعنية بالدولة والتي اثمرت صدور قرار رفع الايقاف الدائم عن الرياضة الكويتية واسعاد اهل الكويت بهذا القرار.

وقد حثهم سموه على العمل بروح الفريق الواحد والتعاون والتكاتف فيما بينهم ووضع الخطط والاستراتيجيات وخريطة الطريق الصحيح للرياضة الكويتية والعمل يدا بيد لخدمة الشباب الكويتي ودعم المنتخبات والأندية الرياضية لتحقيق الفوز والانتصارات واستعادة المكانة المرموقة لدولة الكويت الى عهدها السابق ورفع علم الكويت في كل المحافل الرياضية الدولية متمنيا سموه للجميع التوفيق والسداد ومزيد من الرفعة والتقدم والازدهار وان تبقى راية الكويت عالية خفاقة بالعز والرفعة تحت ظل القيادة الحكيمة لحضرة صاحب السمو امير البلاد المفدى حفظه الله ورعاه ذخرا للبلاد وقائدا للعمل الإنساني.

كما استقبل سمو الشيخ جابر المبارك رئيس مجلس الوزراء في قصر بيان امس الوزير الجبري والمدير العام للهيئة حيث قدما لسموه رئيس اللجنة الأولمبية وأعضاء مجلس الادارة وذلك بمناسبة فوزهم بانتخابات مجلس إدارة اللجنة.وقال سمو رئيس مجلس الوزراء ان دعم سمو امير البلاد المفدى لخطة العمل الحكومي والنيابي والتي اثمرت بإصدار قرار اللجنة الاولمبية الدولية برفع الايقاف النهائي عن النشاط الرياضي الكويتي ما هو الا محفز لابناء الكويت جميعا وخاصة الشباب لمزيد من النشاط والعطاء.

وأضاف سموه: لقد تجاوزنا مرحلة رفع الايقاف ولكننا الان امام استحقاق اكبر مبني على تاريخ الرياضة في الكويت وسمعتها وقدرات وامكانات شبابنا الرياضي، معربا عن الأمل في تجاوز تلك المرحلة بكل ما فيها من تداعيات ومشاحنات والتطلع الى مستقبل يعيد اللحمة والوحدة والمحبة بين جماهيرنا الرياضية.

واكد سموه ان الحكومة لن تدخر اي جهد يدعم النشاط الرياضي والشبابي ويشجع ابناء الكويت على تقديم افضل ما لديهم من عطاء ينافس فيه دول العالم اجمع في جميع المحافل الرياضية الاقليمية والعالمية.

وكان النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع الشيخ ناصر صباح الأحمد اعرب عن تطلعه بان يكون رفع الإيقاف الدولي عن الرياضة الكويتية نقطة انطلاق نحو بناء رياضة كويتية قادرة على العودة لميدان المنافسة وحصد الالقاب ورفع راية الكويت خفاقة في مختلف المحافل الدولية.

كما اعرب لدى استقباله الوزير الجبري ورئيس واعضاء اللجنة الاولمبية عن خالص تهانيه لهم بمناسبة رفع الايقاف الذي تحقق من خلال تضافر كل الجهود بين مختلف الجهات بالدولة.

وناقش الشيخ ناصر مع الحضور سبل الارتقاء بالرياضة عبر توفير جميع الامكانات لتحفيز الشباب الرياضي نحو تحقيق المزيد من الانجازات.