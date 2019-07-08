الأولى

التقى رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم في مكتبه امس وزير الاعلام وزير الدولة لشؤون الشباب محمد الجبري ومدير الهيئة العامة للرياضة د. حمود فليطح ورئيس اللجنة الأولمبية الشيخ فهد ناصر الصباح واعضاء اللجنة الأولمبية بحضور عدد من النواب وذلك بمناسبة رفع الإيقاف نهائيا عن الرياضة الكويتية من قبل اللجنة الأولمبية الدولية.

وقال الغانم خلال اللقاء: الشكر الأول والأخير على رفع الايقاف الرياضي لصاحب السمو الذي كان متابعا باهتمام لهذا الملف..واليوم اتضح ان كل الخطوات البرلمانية التي اتخذناها كانت سليمة، مضيفا بقوله: واثقون بقدرة اعضاء اللجنة الاولمبية على النهوض بالرياضة الكويتية.

فيما قال الجبري ان دعم القيادة السياسية ورئيس مجلس الأمة أثمر رفع الايقاف عن الرياضة الكويتية.

من جانب آخر، أفاد مقرر لجنة الشباب والرياضة البرلمانية احمد الفضل بان مدير هيئة الرياضة اثار خلال اللقاء موضوع عدم كفاية ميزانية الهيئة لتلبية الاحتياجات اللازمة للنهوض بالرياضة الكويتية في هذه المرحلة.

ونوه الفضل بأن الرئيس الغانم عمل من أجل هذه اللحظة التي نجحنا فيها برفع الايقاف الرياضي، وشاركه بذلك مجاميع.. وتوجه كبير داخل المجلس،متوجها بالشكر لوزراء حاليين وسابقين كان لهم جهد كبير في مسيرة رفع الايقاف، كما شكر صلاح خورشيد الذي ترأس لجنة الشباب والرياضة البرلمانية في احدى المراحل، لافتا الى ان المطبات والحروب والاوقات الصعبة التي مرت بها الرياضة الكويتية كانت بسبب عناد وتقصد اشخاص من داخل وخارج المجلس.

ودعا الفضل الى الاعتبار من التجربة والمسارعة بمنظومة تشريعات لتطوير الرياضة الكويتية من أجل اتاحة فرص الاستثمار فيها لمؤسسات الجيش والشرطة وشركات القطاع الخاص والعام والبنوك وتشجيع الاحتراف بشكل مهني ومنظم وتنافسي.