الأولى

أعلنت الهيئة العامة لمكافحة الفساد نزاهة امس أنها أحالت إلى النائب العام قضية فساد تتعلق بجريمة كسب غير مشروع لقيادي سابق لم تكشف عن هويته أو الجهة التابع لها.

وقال المتحدث الرسمي باسم نزاهة د. محمد بوزبر في تصريح صحافي إن قطاع كشف الفساد والتحقيق تلقى في 27 نوفمبر 2017 بلاغا أرفق به مقدمه مستندات بشأن الواقعة محل البلاغ، وبعد سماع مضمون البلاغ باشرت لجنة الفحص المختصة أعمالها،وتم قيد البلاغ تحت رقم (72/ت و/2017). وذكر أن لجنة الفحص أجرت جملة من الاستعلامات عن مكونات الذمة المالية وباشرت صلاحيتها بفتح الحسابات البنكية والمصرفية وقامت بفحص إقرارات القيادي السابق.

وأفاد بأنه تبين وجود عمليات إيداع مشبوهة لدى القيادي السابق ومبالغ لا تتناسب مع دخله الشهري ولم يستطع تبرير مصادر تلك الأموال عند مواجهته، كما رصدت اللجنة وجود نقص كبير في عناصر الذمة المالية.

وأشار بوزبر إلى أنه بعدما اطمأنت نزاهة إلى وجود أساس لقيام شبهات جرائم الفساد المقررة ضمن المادة رقم 22 وخضوع المبلغ ضده لقانون رقم 2 لسنة 2016 احالت الأوراق إلى النائب العام.

وأكد مواصلة الهيئة الجهود والإجراءات بشأن فحص وجمع الاستدلالات والتحريات في جميع البلاغات الجدية التي ترد إليها، موضحا أنها تثمن دور المبلغين في مساعدة الهيئة للوصول إلى المعلومات اللازمة عن وقائع الفساد.

وشدد في الوقت ذاته على التزام الهيئة بتوفير أقصى درجات الحماية والسرية اللازمة للمبلغين والتي فرضها القانون واللائحة التنفيذية.