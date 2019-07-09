مال وأعمال

قالت وزارة التجارة والصناعة إن الصادرات الكويتية غير النفطية ارتفعت بنسبة 10.9 في المئة خلال شهر يونيو الماضي مقارنة مع الشهر ذاته من العام الماضي.

وأوضحت الوزارة في بيان صحافي أن إجمالي الصادرات للدول العربية والأجنبية بلغ نحو 9.1 ملايين دينار في يونيو الماضي مقابل 8.2 ملايين دينار في نفس الشهر من العام الماضي.

وأضافت أن إجمالي الصادرات الكويتية إلى الدول العربية باستثناء دول مجلس التعاون الخليجي بلغ 4.1 ملايين دينار مقابل 4.9 ملايين دينار إلى الدول الأجنبية.

وذكرت «التجارة» أن الصادرات الكويتية إلى دول مجلس التعاون الخليجي بلغت 6 ملايين دينار في شهر يونيو الماضي.

وبينت أن العراق تصدر قائمة الدول العربية الأكثر استيرادا لصادرات الكويت تلاه الأردن ثم لبنان فمصر ثم الجزائر فتونس ثم المغرب فالسودان ثم اليمن فموريتانيا وأخيرا فلسطين، مضيفة أن قطر حلت في الترتيب الأول خليجيا تلتها الإمارات ثم السعودية فعمان وأخيرا البحرين.

أما بالنسبة إلى الصادرات الكويتية لدول العالم الأخرى فأفادت «التجارة» بأن بلجيكا جاءت في المقدمة ثم تركيا تلتها إيطاليا ثم اسبانيا ففرنسا ثم البرتغال.

