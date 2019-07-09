مال وأعمال

أغلقت البورصة تعاملاتها على ارتفاع المؤشر العام 11?1 نقطة ليبلغ مستوى 6017?39 نقطة بنسبة ارتفاع بلغت 0?18 في المئة.

وبلغت كميات تداولات المؤشر 238?8 مليون سهم تمت من خلال 10484 صفقة نقدية بقيمة 75?6 مليون دينار .

وارتفع مؤشر السوق الرئيس 12?33 نقطة ليصل إلى مستوى 4804?3 نقطة بنسبة 0?26 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 102?9 مليون سهم تمت عبر 3560 صفقة نقدية بقيمة 11?8 مليون.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول 10?59 نقاط ليصل إلى مستوى 6633?7 نقطة بنسبة 0?16 في المئة من خلال كمية أسهم بلغت 135?9 مليون سهم تمت عبر 6924 صفقة بقيمة 63?7 مليون دينار (نحو 216?5 مليون دولار). وكانت شركات (مراكز) و(بيت الطاقة) و(المدن) و(بيان) و(سكب ك) الأكثر ارتفاعا في حين كانت أسهم (الامتياز) و(بيتك) و(اهلي متحد) و(صناعات) و(بنك وربة) الأكثر تداولا بينما كانت شركات (المنتجعات) و(العيد) و(اولى تكافل) و(مدار) و(تجارة) الأكثر انخفاضا.

