مال وأعمال

تصدر الملياردير الهندي يوسف علي، قائمة قادة الأعمال الهنود الأكثر تأثيراً في الشرق الأوسط لعام 2019.

وتصدر المدير رئيس مجلس الادارة والعضو المنتدب لمجموعة مجموعة لولو الدولية يوسف علي، فئة المؤسسين بقائمة فوربس التي صدرت اخيرا بهذا الشأن، تلاه «بي آر شيتي»، مؤسس ورئيس مجلس إدارة شركة «إن إم سي للرعاية الصحية».

ويوسف علي هو رجل عصامي، بدأ حياته في عمان التي سافر إليها من بلده الهند بسبب ضيق الأحوال المادية، وعمل في محل يتاجر بالمواد الغذائية، حتى بلغ سن الخامسة والعشرين عاماً، وحينها تم إصدار قرار بمنع الأشخاص غير العمانيين من العمل في المحلات المسؤولة عن المواد الغذائية. أدى ذلك إلى عودته لبلاده ولم يمكث طويلاً ليعود إلى العمل في دولة الإمارات العربية المتحدة خلال عام 1973، وكان أهله يمتلكون مشروعاً تجارياً هناك.

محطة جديدة

بدأ يوسف علي رحلته العملية من إمارة أبوظبي والتحق بالعمل مع عمه الذي كان يمتلك شركة أطعمة مجمدة صغيرة.

وفي مقابلة معه يصف يوسف تلك الفترة قائلاً: «في العام الذي وصلت فيه للإمارات لم يكن لدي أي مكيف في المنزل ولا مكان العمل للتخفيف من حرارة الجو، كما أن الطرق كانت قليلة وكانت المواصلات نادرة».

وخلال عامين فقط أسس يوسف علي في عام 1975 أول باكورة أعماله بالإمارات وهي شركة باسم مجموعة اللؤلؤ الدولية، ليشكل هذا العام بداية انطلاق أعمال الملياردير الهندي بدولة الإمارات.

وبدأ في التوسع لتصبح هذه الشركة من كبرى الشركات في الخليج، وتتنافس كواحدة من بين أكبر 10 شركات التجزئة الأسرع نمواً بالعالم.

وواصل «يوسف» توسيع أعماله حتى انه تمكن من تأسيس عدد كبير من المولات والمحلات التجارية والهايبر ماركت وقام أيضاً بتأسيس أكثر من شركة لبيع المنتجات الطازجة واللحوم وأصبحت هذه الشركات تغذي الأسواق الأميركية والبريطانية.

