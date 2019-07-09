مال وأعمال

أصدر مكتب الموازنة التابع للكونغرس الأميركي اخيرا، توقعاته للميزانية الفيدرالية خلال الثلاثين عامًا القادمة، والتي كشفت عن استمرار تزايد العجز، وفي حين يبلغ اقتراض الحكومة 4.2% من إجمالي الناتج المحلي سنويًا، فمن المتوقع وصوله 8.7% بحلول عام 2049، بحسب تقرير لـ«بلومبيرج».

وأشار تقرير «أرقام» فقط إلى أن جزءاً صغيراً من هذا العجز سيكون بسبب التخفيضات الضريبية، ويتوقع المكتب ارتفاع ضرائب الدخل الفردية بشكل كبير كحصة من الناتج المحلي الإجمالي، ولن يكون بسبب الإسراف الحكومي، حيث من المتوقع تراجع الإنفاق التقديري بشكل كبير مقارنة بحجم الاقتصاد.

نمو العجز

النمو الهائل للعجز سيدور غالبًا نحو شيئين رئيسيين، وبالنسبة للأول، فمن المتوقع تعاظم الإنفاق الحكومي على الرعاية الصحية، ويعزى ذلك جزئيًا إلى ارتفاع أعمار السكان، حيث يعتقد مكتب الموازنة أن التكاليف الطبية ستواصل الارتفاع.

أما الثاني والأهم، فمن المتوقع ارتفاع أسعار الفائدة، ما يجبر الحكومة على دفع المزيد كفوائد على ديونها، وحاليًا تدفع الحكومة الفيدرالية 2.4% في المتوسط للاقتراض، وهو معدل يتوقع المكتب ارتفاعه إلى 4.2% خلال الثلاثة عقود المقبلة.

إذا كان ذلك صحيحًا، فسيؤدي إلى زيادة كبيرة في المبلغ الذي يتعين على الحكومة سداده مقابل خدمة الدين، وبحلول أواخر الأربعينيات من القرن الحالي، سيستقر عجز الموازنة الرئيس (الفرق بين الإنفاق بخلاف الفوائد والإيرادات الضريبية) عند أقل من 4% من الناتج المحلي الإجمالي.

