مال وأعمال

أعلنت شركة مجموعة الامتياز الاستثمارية عن قيام إحدى شركاتها التابعة بنسبة 50.69 في المئة، بتوقيع عقد مع الشركة الكويتية لنفط الخليج بقيمة 9.59 ملايين دينار.

وبحسب بيان الشركة للبورصة ؛ فإن العقد مدته 4 سنوات، ويختص بالخدمة الميدانية وصيانة مضخات النفط والتابع للعمليات المشتركة بالوفرة - الشركة الكويتية لنفط الخليج. وتوقعت «الامتياز» أن تُحقق الشركة التابعة نسبة هامش ربح قدرها 2 إلى 4 في المئة من قيمة العقد، موضحة بأن هذه النسبة مُتغيرة.

وقالت «الامتياز» في البيان إن حصتها من الأرباح ستكون بحسب نسبة ملكيتها في الشركة التابعة البالغة 50.69 في المئة، وتُحتسب من صافي الربح وفقاً لنسبة الإنجاز المُقدر.

