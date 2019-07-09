مال وأعمال

يترقب مستثمرو الخليج كشف مزيد من الشركات الكبرى المدرجة عن النتائج النصفية خلال الأسبوعين المقبلين التي ستلعب دور البوصلة لتحركات المتعاملين حيال المتاجرة بالأسهم.

وقال محللون إن نتائج الربع الثاني من العام الحالي ستتحكم بشكل كبير خلال الفترة المقبلة بمعنويات المستثمرين، أكثر من واقع التأثر من العوامل الخارجية، مرجحين ظهور نتائج أكثر تفاؤلاً بالقطاع البنكي بعد تثبيت أسعار الفائدة، وفي المقابل، توقعوا تفاوتاً في نتائج شركات العقار.

وقال المحللون إن من المتوقع أن تتجه بعض المحافظ رغم تلك الحالة من الترقب إجراء بعض عمليات الشراء الانتقائي الطفيفة بالأسهم القيادية ذات المستويات المغرية والتوقعات الإيجابية بالنتائج.

وقال أمير المنصور المحلل الفني بأسواق المال إن الأسواق تشهد حالة من العزوف من المحافظ والصناديق الاستثمارية المحلية وذلك يأتي بالتزامن مع حلول فترة الهدوء الموسمية وهي فترة الصيف.

ولفت إلى أن بعض مستثمرو بورصات الخليج يسيطر عليهم وضع الحذر لمراقبة التطورات الإقليمية بشأن نزاع بعض الدول مع إيران وهو ما يهدد من المنطقة ككل.

