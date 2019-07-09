مال وأعمال

ضمن إطار برنامجه الرائد لخدمة المجتمع، قدّم بنك الكويت الدولي (KIB) رعايته الرسمية وللعام الثاني على التوالي لبرنامج «نادي سفيرة»، الذي تنظمه شركة سفيرة للمسؤولية الاجتماعية، بهدف تنمية قدرات الأطفال الذهنية والبدنية. كما شارك (KIB) في رعاية المعرض الذي تضمن عدداً من الأجنحة المخصصة للأطفال من البراعم الكويتية لعرض وبيع منتجاتهم للزوار، وقد تضمن الحدث أيضاً تقديم عدد من الدورات التدريبية لتعليم الأطفال مهارات البيع والتجارة منذ سن مبكرة.

وبهذه المناسبة، صرح مدير أول وحدة الاتصال المؤسسي في البنك، نواف ناجيا: «أن (KIB) يقوم بدعم الطاقات الشبابية منذ الصغر وذلك في إطار برنامجه الرائد للمسؤولية الاجتماعية، ومن هنا جاءت رعايتنا لبرنامج نادي سفيرة» الذي يعتبر من أكثر البرامج المهمة والمميزة لأنه يعمل على تأهيل البراعم الكويتية وتنمية الفئات الناشئة من عمر 6 إلى 13 سنة على كيفية تطوير مهاراتهم الذهنية والبدنية».

مضيفاً أن هذا البرنامج التدريبي التأهيلي الأول من نوعه، يسعى إلى تعزيز الوعي التجاري لدى المشاركين من طلاب المدارس، وتشجيعهم على إعداد وتوظيف طاقاتهم وأفكارهم لبناء مستقبل هادف من خلال ما يتضمنه من تدريبات وتطبيقات عملية.

يذكر أن (KIB) يحرص على رعاية الفعاليات التي تحقق نجاحات ملموسة ويكون لها نتائج إيجابية تنعكس آثارها على تنمية شخصية البراعم الكويتية، وذلك من خلال ما نقدمه لهم من مهارات أساسية تدعم قدراتهم، وتسهم في تعزيز مستوى اطلاعهم وخبرتهم العملية بمختلف المجالات، وبالتالي تؤدي إلى رفع كفاءتهم وجاهزيتهم لابتكار مشاريعهم الصغيرة في المستقبل.

