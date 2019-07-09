مال وأعمال

أجرى بنك الخليج سحب الدانة الأسبوعي بتاريخ 7 يوليو، أعلن من خلاله عن أسماء الفائزين الخمسة خلال الفترة من 30 يونيو إلى 4 يوليو 2019 بجوائز نقدية قيمة كل منها 1000 دينار أسبوعياً. وفيما يلي أسماء الفائزين الخمسة لهذا الأسبوع: نجاح كاظم محمد المتروك ، مديحة عبدو عبدالواحد شحاتة ، داود أحمد حسين قبازرد ، محمد خلف حسن عبدالله ، نجاح علي سالم الدرعاوي. هذا، ويجري بنك الخليج سحب الدانة ربع السنوي الثالث في 25 سبتمبر 2019 على جائزة قيمتها 500,000 دينار أما السحب الأخير فسوف يقام في 16 يناير 2020 وسيتخلل هذا السحب تتويج مليونير الدانة لعام 2019 الذي سيحصل على جائزة بقيمة مليون دينار. ويشجع بنك الخليج عملاء الدانة على زيادة فرص فوزهم عن طريق زيادة المبالغ التي يتم إيداعها في الحساب، باستخدام خدمة الدفع الإلكتروني الجديدة المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية.

كما يوفر حساب الدانة العديد من الخدمات المتميزة لعملائه منها خدمة «بطاقة الدانة للإيداع الحصري» التي تمنح عملاء الدانة حرية إيداع النقود في أي وقت يناسبهم، إضافة إلى خدمة «الحاسبة» المتاحة عبر موقع البنك الإلكتروني وتطبيق الهواتف الذكية، والتي تمكِّن عملاء الدانة من احتساب فرصهم للفوز في سحوبات الدانة الأسبوعية، ربع السنوية والسنوية.

وتجدر الإشارة إلى أن حساب الدانة متاح للكويتيين وغير الكوتيين المقيمين في الكويت. ويتعين على العملاء الاحتفاظ بالحد الأدنى للرصيد البالغ 200 دينار لفتح الحساب شرط الاحتفاظ بالمبلغ نفسه للتأهل تلقائياً للدخول في سحوبات الدانة المقبلة.

