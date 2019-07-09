مال وأعمال

أكد نائب الرئيس التنفيذي في بنك بوبيان عبدالله التويجري ان البنك نجح في السنوات الاخيرة في تغيير الكثير من المفاهيم التقليدية التى تتعلق بعمل البنوك والقطاع المصرفي بكافة اشكاله وهو ما انعكس بالتالي على مستوى الخدمات والمنتجات التى قدمها البنك لعملائه .

واوضح التويجري ان «بوبيان اكثر من مجرد بنك، انه اسلوب حياة او life style» وبعبارة اخرى فإنك اذا كنت عميلاً لبوبيان فإن بإمكانك ان تقول للقلق وداعاً لأن طبيعة المنتجات والخدمات التى طرحها البنك لأول مرة في السوق الكويتي ولايزال منفرداً بها تمنحك الراحة والاستمتاع بحياتك دون ان يكون لديك أي قلق بخصوص شؤونك المصرفية.

«أسلوب حياة بوبيان»

جاء ذلك في إطار إعلان البنك عن إطلاق حملة «أسلوب حياة بوبيان» الجديدة التي يطرحها في إطار رؤية البنك الواضحة واستراتيجيته طويلة المدى للاستمرار في تأكيد موقعه كمؤثر رئيس في القطاع المصرفي يدعم بقوة قيم الشفافية والابتكار والتميز في خدمة العملاء.

وقال التويجري ان الحملة تركز على ما يميز بوبيان عن باقي البنوك ومن بينها منهجية عمل موجهة نحو العملاء تركز على جودة الخدمة والتفاعل مع احتياجات المجتمع وثقافته مع الالتزام المستمر والقوي بالتميز والريادة في خدمة العملاء والاهتمام بهم مع توفير مجموعة متكاملة من أفضل المنتجات والخدمات .

وأضاف «يميزنا ايضا الاهتمام المتواصل بالابتكار على أساس فهم واقعي لاحتياجات العملاء واهتمام كبير بطموحاتهم و المحافظة على الشفافية في العلاقة مع العملاء المبنية على أساس الموثوقية والثقة والاحترام المتبادلين مع التطلع إلى التميز والتفرد من خلال الريادة في ابتكار أبسط الحلول وأكثرها ملاءمة للعملاء».

خدمة مساعد

وتعتبر خدمة مساعد من بنك بوبيان الأولى من نوعها على مستوى الكويت التى يطرحها بنك كويتي ضمن تقنية إدارة الحوار والمحادثة تقنياً او ما يعرف باسم (chatbot) والتى تمثل شكلاً جديداً لإدارة العلاقات بين اي مؤسسة وبين العملاء الراغبين في الحصول على المعلومة بأسرع وقت وفي اي لحظة سواء كانوا في البلاد او في الخارج .

وتتضمن تقنيات (مساعد) عدداً لانهائي من الخدمات المصرفية حيث يمكن للعملاء اتمام العديد من المعاملات المصرفية و إيجاد الردود على الكثير من الأسئلة و الاستفسارات التي تخص حساباتهم المصرفية ومنها على سبيل المثال الاستفسار عن رصيد الحساب والاستفسار عن رصيد البطاقات الائتمانية و التحويلات بكل اشكالها .

كما يمكن لعملاء البنك تقديم طلب للحصول على بطاقة ائتمانية في أي وقت من خلال الخدمة المصرفية عبر الإنترنت وذلك باستخدام التوقيع الإلكتروني المصادق لدى الهيئة العامة للمعلومات المدنية PACI.

مسؤوليتنا الاجتماعية

وقال التويجري «عندما تنظر إلى منتجاتنا وخدماتنا فإنها وان كانت تسهم بطبيعة الحال في تحقيق ربحيتنا فإنها ايضا وهذا الاهم تمثل جزءاً من مسؤولتنا الاجتماعية لاننا من خلالها نساهم اولا في ترسيخ مفاهيم الابتكار والابداع وثانيا نقلل الجهد والوقت المبذول في الحصول على الخدمة او المنتج وبالتالي فإننا نمنح عملاءنا مساحة من الوقت لكي يقوموا بقضائها فيما يحبونه كالخروج مع الاسرة او التركيز على مشاريعهم الخاصة. وضرب التويجري المثال بخدمة إصدار بطاقة جديدة للسحب الآلي «كي نت» خلال دقيقة واحدة من خلال اجهزة بوبيان دايركت Boubyan Direct الخاصة ببنك بوبيان والمنتشرة في العديد من مناطق الكويت وهي خدمة تطبق لأول مرة في الكويت .

وأضاف «تخيل ما يمكن ان تقدمه هذه الخدمة للعميل من راحة بال لانه على ثقة من ان البنك يمكن ان يصدر له البطاقة الجديدة في حال انتهت بطاقته الخاصة بالسحب الآلي او فقدت او اتلفت لأي سبب واكثر من ذلك فإنه على الفور يتم اختيار الرقم السري وتفعيل البطاقة». اما الخدمة الثانية التي ينفرد بها عملاؤه على مستوى الكويت والمنطقة فهي خدمة المرابحة الرقمية من خلال تطبيق البنك على الهواتف الذكية التى تعتمد على تقديم حل تكنولوجي متطور تم تصميمه لمساعدة أي عميل يرغب بالحصول على تمويل لتجديد منزله، أو شراء عقار سكني وغيرها من الاحتياجات والتي تم تصميمها لغرض تسهيل تقديم طلب للحصول على مرابحة من بنك بوبيان بالإضافة الى إمكانية العميل من التحقق من تأهله للحصول على مرابحة جديدة أو تمويل إضافي.

