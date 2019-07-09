مال وأعمال

ذكر التقرير الشهري الصادر عن شركة الوطني للاستثمار ان البورصة الكويتية سجلت أفضل أداء سنوي منذ بداية العام مقارنة بالأسواق الخليجية، حيث بلغ الأداء الكلي للنصف الأول من العام إلى 14.82 في المئة وهو أعلى مستوى بين أقران دول مجلس التعاون الخليجي، لتصبح بذلك رابع أفضل بورصات العالم الرئيسية اداءً والأولى خليجياً منذ بداية 2019، فيما حقق الأداء العام للبورصة في الربع الثاني نمواً ليصل إلى 3.8 في المئة، كما ارتفع مؤشر السوق العام بنسبة 1.75 في المئة.

وارتفع مؤشر ستاندرد اند بورز للأسواق الخليجية بنسبة 2.38 في المئة في شهر يونيو عائدا إلى المنطقة الإيجابية للربع الثاني مع ارتفاع بنسبة 1.09 في المئة. وأغلق المؤشر في النصف الأول من العام مرتفعاً بنحو 10.8 في المئة مدفوعاً بأداء قوي في المملكة العربية السعودية والكويت. وتمكن مؤشر تداول السعودي من إنهاء شهر يونيو مرتفعا بنسبة 3.58 في المئة متقدما على أداء الأسهم الخليجية. وتلته البحرين وقطر بعائدات شهرية بلغت 2.62 في المئة و1.78 في المئة على التوالي. تبعهم مؤشر سوق الكويت للأوراق المالية عن كثب. واحتل السوق السعودي المرتبة الثانية بعد الكويت بنسبة 12.71 في المئة. أما في دولة الإمارات العربية المتحدة، حقق سوق دبي عائداً بنسبة 1.46 في المئة مقابل خسارة -0.47 في المئة في أبو ظبي. وبالتالي يكون أداء سوق دبي منذ بداية العام وصل إلى 5.09 في المئة مقابل 1.32 في المئة في أبو ظبي. وكانت سلطنة عمان السوق الخليجية الوحيدة ذات الأداء السلبي لهذا العام بعد انخفاضها بنسبة 1.25 في المئة في يونيو، ليصل إجمالي خسائرها لهذا العام إلى 10.15 في المئة.

الأسواق الناشئة

كما ارتفعت الأسواق الناشئة بينما كان أداؤها نوعاً ما أقل من أداء الأسواق المتقدمة نسبياً. وارتفع مؤشر MSCI EM بنسبة 5.70 في المئة في يونيو لاستعادة معظم الخسائر المسجلة في نهاية مايو وإغلاق الربع الثاني بانخفاض هامشي عند -0.31 في المئة. وارتفع المؤشر بنسبة 9.22 في المئة. للأشهر الستة الأولى من عام 2019. من بين الفائزين البارزين كان مؤشر بورصة إسطنبول 100 الذي أضاف 6.51 في المئة ومؤشر إيبوفيسبا البرازيلي بنسبة 4.06 في المئة. وشهدت الأسواق الآسيوية الناشئة أيضاً شهراً قوياً حيث ارتفع مؤشر MSCI Asia-ex Japan بنسبة 6.06 في المئة. أما في الهند، فاستسلم مؤشر NIFTY 50 لضغوط البيع بعد ارتفاعه القياسي في بداية يونيو ليغلق الشهر بانخفاض بنسبة 1.12 في المئة.

الأسواق العالمية

تمكنت الأسواق العالمية من استعادة جميع الخسائر التي تكبدتها في مايو الماضي وذلك بعد انهيار المحادثات التجارية بين الولايات المتحدة والصين وتمكنت من استئناف مسارها الصعودي المستمر منذ بداية العام. وكانت الأسواق مدعومة بتجدد الآمال في احتواء التصعيد بين الولايات المتحدة والصين بشأن التعريفات التجارية وعودة البلدان إلى طاولة المفاوضات. وقد تحقق شيء ما بالفعل خلال اجتماعات مجموعة العشرين في طوكيو مؤخراً، حيث التقى رئيسا الولايات المتحدة والصين ووافقا على تعليق العمل بالتعريفات الجديدة واستئناف المحادثات التجارية.

في وقت سابق من الشهر، صوت مجلس الاحتياطي الفيدرالي 9-1 للحفاظ على سعر الفائدة دون تغيير في النطاق المستهدف من 2.25 في المئة إلى 2.50 في المئة. وعلى الرغم من أن بنك الاحتياطي الفيدرالي لم يتوقع رسمياً تخفيض سعر الفائدة حتى عام 2020 وفقا لجدول التوقعات الاقتصادية، لا يزال السوق يتوقع خفضاً يمكن أن يأتي في يوليو. وأظهرت جدول توقعات الفائدة (Dot-plot) معدل متوسط الفائدة عند 2.1 في المئة في عام 2020 بانخفاض عن 2.6 في المئة في توقعاتها لشهر مارس. كذلك أظهرت التوقعات أن يكون معدل التضخم أقل من المستوى المستهدف حيث تراجعت أرقام التضخم الرئيسية في نفقات الاستهلاك الشخصي (core PCE inflation) إلى 1.5 في المئة لعام 2019 بانخفاض عن 1.8 في المئة في مارس. ولامست عوائد سندات الخزانة لمدة عشر سنوات مستوى 2.0 في المئة لأول مرة منذ نوفمبر 2016 بعد أن انخفضت من حوالي 2.50 في المئة منذ بداية مايو. ولا تزال المخاوف بشأن ضعف الاقتصاد الأميركي قائمة في الخلفية، حيث بقي قطاع التصنيع الأميركي ضعيفًا إلى حد ما، حيث انخفض مؤشر ISM الصناعي إلى 51.7 في يونيو من قراءة بلغت 52.1 في مايو.

مؤشرات أوروبا

وفي أوروبا، كانت الصورة متشابهة إلى حد كبير مع ارتفاع واسع النطاق عبر الأسواق. وارتد مؤشر Stoxx Europe 600 بنسبة 4.28 في المئة حيث عاد إلى المنطقة الإيجابية للربع الثاني بنسبة 1.52 في المئة. وارتفع مؤشر DAX الألماني بنسبة 5.73 في المئة، في حين ارتفع مؤشر CAC40 الفرنسي بنسبة 6.36 في المئة حيث سجلا 17.42 في المئة و17.09 في المئة للنصف الأول من العام. ومع ذلك، استمر الضعف في نشاط التصنيع، حيث انخفض مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ماركيت إلى 47.6 في يونيو من 47.7 في مايو وتوقعات السوق من 47.8.

وفي المملكة المتحدة، أنهى مؤشر فوتسي 100 شهر يونيو بارتفاع 3.69 في المئة عاكساً خسائر الشهر الماضي ومغلقاً الربع الثاني في المنطقة الخضراء. وارتفع المؤشر 10.37 في المئة للنصف الأول من العام. وسجل مؤشر مديري المشتريات التصنيعي ماركيت 48.0 في يونيو بانخفاض عن 49.4 في الشهر السابق، مواصلاً تراجعه الذي بدأ في نهاية عام 2017.

