مال وأعمال

برلين - «رويترز»: أظهر مسح أن ثقة المستثمرين في منطقة اليورو شهدت مزيدا من التراجع في يوليو مخالفة توقعات لارتفاعها، إذ فشلت مؤشرات إيجابية من أسواق الأسهم في تهدئة مخاوف المستثمرين الذين لا يتوقعون اتفاقا فيما يتعلق بالنزاع التجاري قريبا. وقالت مجموعة سنتكس للأبحاث إن مؤشرها لمعنويات المستثمرين بمنطقة اليورو نزل إلى -5.8 في يوليو تموز من -3.3 في الشهر السابق، ليأتي دون توقعات محللين البالغة 0.1. وهذه أدنى قراءة منذ نوفمبر 2014.

وهوى مؤشر فرعي لألمانيا إلى -4.8 من -0.7 الشهر الماضي، وهي أدنى قراءة في حوالي عشر سنوات.

وقال باتريك هاسي مدير سنتكس عن ألمانيا «الاعتماد الكبير على الصادرات وسوق مبيعات الصين يتحول بشكل متزايد إلى عبء والنزاع التجاري معلق كسيف ديموقليس فوق رأس من كان يوما الممثل لمنطقة اليورو».

وقال عن أكبر اقتصاد في أوروبا «يبدو أن الركود لا يمكن تجنبه».

واتفقت الولايات المتحدة والصين أواخر يونيو على البدء من جديد في محادثات تجارة.

وقالت سنتكس إن 916 مستثمرا شاركوا في مسحها الذي أجري بين الرابع والسادس من يوليو .

