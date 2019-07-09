مال وأعمال

برلين - (كونا) -- أعلن بنك «دويتشه بنك» الذي يوصف بأنه أكبر مصرف في المانيا اليوم الاثنين انه يخطط بحلول نهاية عام 2022 للانسحاب من قطاع معاملات الاسهم وإجراء إعادة هيكلة شاملة بكلفة 7?4 مليارات يورو (8?3 مليارات دولار) ستؤدي الى شطب 18 الف وظيفة.

وقال البنك عقب مشاورات في مقره بمدينة (فرانكفورت) ان «الخطط الجذرية» ستؤدي الى اجراء اصلاحات شاملة وسيتمخض عنها خفض اعداد موظفيه من 91 الفا في جميع انحاء العالم الى 74 الفا لكنه لم يذكر البلدان التي ستشملها هذه الخطط.

ونقلت قناة «إن تي في» الاخبارية الألمانية عن رئيس البنك كريستيان سيفينغ القول في تصريح صحافي ان اعادة الهيكلة سيكون لها على المستويين المتوسط والبعيد تبعات ايجابية على المستثمرين.وأضاف أن هذه التغييرات ستؤدي الى خفض انشطة البنك في قطاع الاستثمارات وانسحابه من قطاع معاملات الاسهم والتركيز في المقابل على قطاعات القروض والسندات والعملات وتقديم الاستشارات الاستراتيجية.

ويأتي قرار اكبر بنك ألماني في اطار السعي الى الخروج من ازمة ترافقه منذ اعوام لاسيما في السوق الاميركية حيث اعلن انه تكبد في الربع الثاني من العام الحالي خسائر بقيمة 2?8 مليار يورو (3?1 مليارات دولار).وشملت عملية اعادة الهيكلة تسريح ثلاثة مسؤولين كبار سيغادرون مناصبهم في نهاية يوليو الحالي.

