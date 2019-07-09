مال وأعمال

أظهرت أرقام الناتج المحلي الإجمالي المنقحة في اليابان، للربع الأول من عام 2019 نمواً بنسبة 2.2 في المئة، أي أعلى بنسبة 0.1 في المئة من البيانات الأولية التي أظهرت 2.1 في المئة في وقت سابق. وبالنسبة لنشاط التصنيع، أظهر مؤشر مديري المشتريات الصناعي (Nikkei) انخفاضاً طفيفاً إلى 49.3 في يونيو مقارنة بالقراءة السابقة التي بلغت 49.8. ومع ذلك، انضمت أسواق الأسهم إلى الارتفاع العالمي حيث ارتفع مؤشر نيكي 225 بنسبة 3.28 في المئة في يونيو عائدا إلى المنطقة الإيجابية للربع الثاني عند 0.33 في المئة، في حين ارتفع بنسبة 6.30 في المئة خلال النصف الأول من العام.

