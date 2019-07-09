مال وأعمال

«رويترز»: قال جولدمان ساكس إنه من المرجح أن يفوق النمو في إنتاج النفط الصخري الأميركي الزيادة في الطلب العالمي على الأقل خلال 2020 ويحد من مكاسب أسعار النفط على الرغم من تخفيضات الإنتاج التي تقودها منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك).

ويتوقع البنك نمو إنتاج النفط الأميركي 1.3 مليون برميل يوميا و1.2 مليون برميل يوميا في 2019 و2020 على الترتيب، وذلك مقارنة مع توقعات بنمو الطلب العالمي عليه البالغة 0.8 مليون برميل يوميا و1.6 مليون برميل يوميا لنفس الفترات على الترتيب.

وقال البنك «استعداد أوبك لمواصلة التنازل عن حصة من السوق من المرجح أن يحد من الاتجاه النزولي كذلك».

وأبقى البنك على توقعاته للأسعار في 2020 دون تغيير عند حوالي ستين دولارا للبرميل لبرنت و55.50 دولاراً لخام غرب تكساس الوسيط.

واتفقت أوبك وحلفاؤها الذين تقودهم روسيا الأسبوع الماضي على تمديد تخفيضات الإنتاج حتى مارس 2020.

وقالت غولدمان ساكس لأبحاث الأسهم في مذكرة «لم تجر مناقشة استراتيجية خروج من التخفيضات، ولا يزال من غير المعروف ما إذا كان قرار تمديد التخفيضات لاستيعاب نمو النفط الصخري سيقود في نهاية المطاف إلى الحاجة لتخفيضات أعمق في 2020».

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت ثمانية سنتات عند 64.31 دولاراً للبرميل بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي ستة سنتات عند 57.57 دولاراً للبرميل، بدعم من بيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، لكن المخاوف من أن يحد تباطؤ الاقتصاد العالمي بوتيرة أكبر من الإقبال على شراء النفط تكبح المكاسب.

ارتفعت أسعار النفط الخام مدعومة ببيانات الوظائف الأميركية التي جاءت أفضل من المتوقع الأسبوع الماضي إلى جانب المخاطر الجيوسياسية، لكن المخاوف من أن يحد تباطؤ الاقتصاد العالمي من الإقبال على شراء النفط كبحت المكاسب.

وارتفعت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج برنت ثمانية سنتات عند 64.31 دولاراً للبرميل. وارتفع خام غرب تكساس الوسيط ستة سنتات إلى 57.57 دولاراً للبرميل.

وقال ستيفن إينز الشريك الإداري في فانجارد ماركتس ببانكوك إن الأسعار تلقت دعما من بيانات الوظائف غير الزراعية التي جاءت «أفضل من المتوقع لكن المتعاملين حذرون للغاية بشأن استمرار (الآفاق) الاقتصادية العالمية الأكثر قتامة».

وتراجع كلا الخامين الأسبوع الماضي بعد أن طغت المخاوف حيال تباطؤ الاقتصاد العالمي على مخاطر الإمداد. ونزل برنت بأكثر من ثلاثة في المئة وانخفض غرب تكساس الوسيط 1.5 في المئة.

وأظهر تقرير الوظائف لوزارة العمل الأميركية الذي يحظى بمتابعة وثيقة يوم الجمعة أن نمو الوظائف في الولايات المتحدة انتعش بقوة في يونيو حزيران مع ارتفاع الوظائف الحكومية، ما يشير بأن التباطؤ الحاد في مايو في التوظيف ريما كان عابرا.

وأفاد التقرير بأن أصحاب الأعمال أضافوا 224 ألف وظيفة الشهر الماضي، وهو أعلى رقم في خمسة أشهر.

لكن الحرب التجارية الأميركية الصينية قلصت آفاق النمو الاقتصادي العالمي والطلب على النفط.

