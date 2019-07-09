مال وأعمال

فيينا - «كونا»: أعلنت منظمة الدول المصدرة للنفط «أوبك» ان سعر سلة خاماتها ارتفع يوم الجمعة الماضي 12 سنتا ليصل إلى 63?55 دولاراً للبرميل مقابل 63?43 دولاراً يوم الخميس . وذكرت نشرة وكالة انباء «أوبك» ان المعدل السنوي لسعر السلة للعام الماضي بلغ 52?43 دولاراً للبرميل.

وتضم سلة «اوبك» التي تعد مرجعا في مستوى سياسة الانتاج 14 نوعا بينها خام «صحارى» الجزائري والايراني الثقيل و«البصارة» العراقي وخام التصدير الكويتي وخام «السدر» الليبي وخام «بوني» النيجيري والخام العربي الخفيف السعودي والخام الفنزويلي و«جيراسول» الانغولي و«اورينت» الاكوادوري وزافيروغينيا الاستوائية ورابي الخفيف «الغابون» وخام جينو «الكونغو» وخام مربان الإماراتي. وكان وزراء نفط من داخل أوبك وخارجها قد اتفقوا في الثاني من شهر يوليو الحالي على تمديد خفض الانتاج لفترة إضافية مدتها تسعة أشهر تنتهي بحلول 31 مارس 2020. يذكر ان اتفاقا مبرما بين وزراء نفط «أوبك» ومنتجين مستقلين بينهم روسيا يقضي بان تخفض المنظمة انتاجها بواقع 800 ألف برميل يوميا اي بنسبة 2?5 في المئة من انتاج كل دولة عضو. كما يقضي بأن تقلص الدول الـ 11 من خارج «أوبك» مستويات انتاجها بواقع 400 ألف برميل يوميا اي بنسبة 2 في المئة من انتاج كل منها.

