مال وأعمال

عبر وزير النفط الإيراني بيجن نامدار زنغنة، عن أمله بزيادة بيع النفط الإيراني بمختلف الطرق بالرغم من تشديد العقوبات الأميركية. وقال زنغنة في مقابلة مع التلفزيون الإيراني مساء أول أمس، إن حظر صادرات البتروكيماويات الإيرانية يأتي بهدف فرض أقصى الضغوط على إيران. وشددت واشنطن عقوباتها النفطية على إيران منذ 2 مايو الماضي، بهدف تصفير صادرات إيران، حيث تحدثت تقارير عن انخفاض تلك الصادرات إلى أقل من نصف مليون برميل يومياً. يذكر أنه قبل فرض العقوبات الأميركية كانت إيران تبيع أكثر من مليوني برميل في اليوم. من جهته، أشار زنغنة إلى تكتيكات إيران في محاولة بيع المزيد من النفط، قائلاً إن «السعر ليس مهماً كثيراً، فكمية المبيعات هو الأهم». وكان زنغنه، قد صرح قبل أيام بأن العقوبات الأميركية ضد قطاعي النفط والبتروكيماويات بأنها «عقوبات ذكية بلغت مرحلة شيطانية»، حسب تعبيره.

