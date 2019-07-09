مال وأعمال

قال بيت التمويـل الكويتي « بيتك» ان التداولات العقارية تراجعت إلى نحو 341 مليون دينار بنهاية مايو 2019 بنسبة 12 في المئة عن أبريل 2019، مدفوعة بانخفاض تداولات القطاعين السكني والاستثماري بنحو 44 في المئة و31 في المئة على التوالي، في الوقت الذي سجل العقار التجاري زيادة شهرية كبيرة بنحو 87 في المئة ، ونشطت تداولات الشريط الساحلي بشكل استثنائي لافت، وكذلك تداولات القطاع الحرفي والصناعي عن أبريل ، ويلاحظ انخفاض شهري ملحوظ في مايو لعدد التداولات العقارية الى 602 صفقة بنسبة 27 في المئة مع تراجع عددها في أغلب القطاعات العقارية باستثناء التجاري والصناعي.

وتواصل التداولات العقارية مسارها التصاعدي في مايو على أساس سنوي بتسجيلها زيادة 11 في المئة مع زيادة سنوية متواصلة لعدد الصفقات قدرها 22 في المئة، نتيجة ارتفاع سنوي كبير لعدد الصفقات في أغلب القطاعات باستثناء السكني والحرفي، ويلاحظ تراجع قيمة الصفقات في القطاعات العقارية بنسب متفاوتة ، في حين ارتفعت قيمة تداولات قطاعين هما القطاع التجاري والقطاع الصناعي والحرفي على أساس سنوي.

ارتفع مؤشر متوسط قيمة الصفقة الإجمالية في مايو 20 في المئة على أساس شهري، برغم ذلك الارتفاع ، لم يصل لمستويات نفس الشهر العام الماضي منخفضاً بنحو 10 في المئة على أساس سنوي، وارتفع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني والقطاعين الساحلي والصناعي على أساس شهري ، بينما انخفض في التجاري والاستثماري، وانعكس هذا الأداء على مسار المؤشر في القطاعات العقارية بنهاية مايو مقارنة به في نفس الشهر من العام الماضي.

قيمة التداولات

زادت قيمة التداولات في أغلب القطاعات العقارية بنهاية مايو من حيث القيمة على أساس شهري، لكنها تراجعت في السكن الخاص بنسبة ملحوظة قدرها 44 في المئة مع انخفاض 47 في المئة لعدد صفقاته إلا أنه يلاحظ زيادة متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع بنسبة 7 في المئة على أساس شهري، أما تداولات القطاع الاستثماري فقد انخفضت قيمتها 31 في المئة وتراجع عددها 10 في المئة بالتالي تراجع متوسط قيمة الصفقة في هذا القطاع على أساس شهري بنسبة 24 في المئة، في حين زادت قيمة تداولات العقار التجاري بشكل شهري كبير نسبته 87 في المئة مع تضاعف عدد صفقاته في مايو إلى 3 أضعاف أبريل ، برغم ذلك تراجع متوسط قيمة الصفقة بنسبة 41 في المئة على أساس شهري للمرة الثالثة على التوالي، أما على أساس سنوي فقد ارتفع متوسط قيمة الصفقة في القطاع السكني 6 في المئة في الوقت الذي تراجع المؤشر بنسبة ملحوظة في القطاعين الاستثماري بنسبة 40 في المئة وفي التجاري بنسبة 90 في المئة على أساس سنوي.

بلغت قيمة التداولات العقارية في مايو 341 مليون دينار، محافظة على اتجاهها التصاعدي برغم أنها سجلت انخفاضاً شهرياً نسبته 12 في المئة عن 385 مليون دينار في أبريل، ويلاحظ زيادة في قيمة إجمالي التداولات بحدود 11 في المئة عن مايو 2018 .

تراجع مؤشر متوسط قيمة التداولات العقارية اليومي إلى 16.2 مليون دينار في اليوم منخفضاً بشكل محدود أي بحوالي 1.3 مليون دينار ما نسبته 7.4 في المئة عن متوسط التداول اليومي في أبريل، وسط انخفاض عدد أيام التداول من 22 يوماً في أبريل إلى 21 يوماً في مايو، وقد ارتفع مؤشر متوسط قيمة التداول اليومي 21 في المئة عن متوسط قدره 13.4 مليون دينار في مايو2018.

تحسن تداولات الوكالات

انخفضت التداولات العقارية بالعقود في مايو 12 في المئة إلى حوالي 328 مليون دينار عن 373 مليون دينار في أبريل، وسجلت زيادة 13 في المئة على أساس سنوي. في حين تحسنت تداولات الوكالات إلى 12.8 مليون دينار بنسبة شهرية 2 في المئة في مايو، بينما تراجعت بنحو 23 في المئة على أساس سنوي.

مازالت تداولات السكن الخاص في المرتبة الأولى للشهر الخامس على التوالي منذ بداية العام ، إلا أنه يلاحظ تراجع في حصتها مستحوذة على 31 في المئة من التداولات العقارية مقابل 49 في المئة في أبريل.

تراجعت مساهمة تداولات العقار الاستثماري إلى 28 في المئة مقابل 36 في المئة في أبريل، ومازالت تأتي في المرتبة الثانية بين القطاعات.

تضاعفت حصة القطاع التجاري إلى 19.6 في المئة من إجمالي التداولات في مايو عن 9.3 في المئة في أبريل.

قفزت تداولات قطاع العقارات الحرفية إلى 6.6 في المئة من التداولات في مايو مقابل مساهمة محدودة بحوالي 3.5 في المئة في أبريل. وشهد مايو مساهمة استثنائية لقطاع الشريط الساحلي ليتستحوذ على 14.7 في المئة من التداولات مقابل 2.1 في المئة في أبريل.

بلغ متوسط إجمالي قيمة الصفقة العقارية 566 ألف دينار بنهاية مايو بزيادة 20 في المئة عن 471 ألف دينار في أبريل، وقد تراجع متوسط قيمة الصفقة 10 في المئة عن مستواه في مايو 2018 .

انخفض عدد الصفقات العقارية المتداولة إلى 602 صفقة بنهاية مايو (582 عقود، 20 وكالات) بانخفاض شهري 27 في المئة عن واحد من أعلى مستوياته خلال 5 سنوات مضت حين وصل إلى 819 صفقة في أبريل. إلا أنه قد ارتفع عدد الصفقات المتداولة بحدود 22 في المئة على أساس سنوي، ويلاحظ استمرار تذبذب تنازلي للتغير السنوي في عدد الصفقات العقارية في الأشهر الأخيرة.

تراجع مؤشر متوسط عدد الصفقات اليومية إلى حوالي 29 صفقة في اليوم بنسبة 23 في المئة عن نحو 37 صفقة في اليوم من أبريل، إلا أن هذا المؤشر يعد أعلى 34 في المئة عن متوسط التداول اليومي في مايو 2018.

