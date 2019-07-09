مال وأعمال

بروكسل - «رويترز»: قال مسؤول بارز بالاتحاد الأوروبي إن الاتحاد يريد الاتفاق على مرشح أوروبي ليخلف كريستين لاغارد في رئاسة صندوق النقد الدولي.

ويحتاج الصندوق لاختيار خليفة للاغارد التي رشحها قادة الاتحاد الأسبوع الماضي لشغل منصب رئيسة البنك المركزي الأوروبي وستتولى مهام الوظيفة في نوفمبر.

وقال مسؤول طلب عدم نشر اسمه قبل اجتماع وزراء مالية منطقة اليورو الذي من المرجح أن يناقش الأمر بشكل غير رسمي «ثمة اتجاه قوى بين الدول الأوروبية لتقديم مرشح واحد».

وأضاف المسؤول أن رئيس مجموعة اليورو ماريو سينتينو من بين المشاركين في عملية البحث إلى جانب فنلندا التي تتولى الرئاسة الدورية للاتحاد الأوروبي حاليا.

وقال مسؤول إن بعض دول الاتحاد الأوروبي تريد أن يكون المرشح من دولة عضو، وهو خيار قد يستبعد مرشحا بريطانيا لأنها ستخرج من الاتحاد في نهاية أكتوبر.

وتردد اسم محافظ بنك إنكلترا المركزي مارك كارني كمرشح أوروبي محتمل في تقارير إعلامية. ورغم أنه وُلد ونشأ في كندا وسبق له أن شغل منصب محافظ بنك كندا المركزي فإن كارني يحمل أيضا جوازي سفر بريطانيا وأيرلندا بالإضافة إلى جنسيته الكندية.

والموضوع ليس مدرجا على جدول الأعمال الرسمي للاجتماع نظرا لأن صندوق النقد لم يبدأ حتى الآن إجراءات البحث عن مدير جديد له.

