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مال وأعمال

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تحسن القطاع الخارجي


واصل القطاع الخارجي تعزيز أداءه في ظل تقليص مستويات العجز التجاري وزيادة تحويلات العاملين بالخارج وانتعاش قطاع السياحة، حيث أصبح الاقتصاد أكثر تنافسية بعد انخفاض قيمة الجنيه المصري. ولعبت جهود الترشيد المالي أيضاً دوراً مهماً في خفض مستويات عجز الحساب الجاري الذي انخفض إلى 2.4 في المئة مقابل 6.1 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي قبل عام. ومن المتوقع أن يتقلص إلى 2 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2018/2019 وإلى 1.5 في المئة في السنة المالية 2020/2021 إذا حافظت صادرات الغاز على قوتها.


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