مال وأعمال

أعلن الاتحاد الخليجي للبتروكيماويات والكيماويات (جيبكا)، المنظمة الممثلة لقطاع الكيماويات في منطقة الخليج العربي، أنه من المقرر أن يفتتح الدكتور محمد بن حمد الرمحي، وزير النفط والغاز العماني فعاليات المنتدى السنوي الـ 14 لـجيبكا الذي سيقام في الفترة ما بين 3 و 5 ديسمبر المقبل في مدينة جميرا، دبي.

ويشارك في فعاليات منتدى جيبكا لهذا العام والذي حقق سمعة واسعة على مدار السنوات الماضية باعتباره الحدث الأبرز من نوعه على مستوى منطقة الشرق الأوسط، نخبة من المتحدثين البارزين وقادة القطاع الذين يمثلون أكبر شركات الكيماويات في العالم بمن فيهم يوسف البنيان، الرئيس التنفيذي لشركة سابك ورئيس مجلس إدارة جيبكا الذي سيلقي الكلمة الافتتاحية للمنتدى، وأما الكلمة الرئيسة فيلقيها بوب باتيل، الرئيس التنفيذي لشركة ليونديل باسيل ورئيس المجلس الدولي لاتحادات الصناعات الكيماوية، إلى جانب كارين ماكي، رئيس شركة اكسون موبيل للكيماويات الكيميائية وساوري دبورج، عضو مجلس الإدارة التنفيذي لشركة باسف (BASF) الألمانية وإيلكو هوكسترا، الرئيس التنفيذي لشركة رويال فوباك الهولندية.

تشير توقعات وكالة الطاقة الدولية إلى أن الصناعات الكيماوية سوف تقود نمو الطلب العالمي على النفط، ومن المتوقع ارتفاع حجم الاستثمارات فيها بنسب مرتفعة وسيستمر هذا النمو بشكل مطرد خلال العقود المقبلة.

