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ضمن إطار مسؤوليتها الاجتماعية، أقامت الهيئة العامة لشؤون القصّر يوم الاربعاء الموافق 3/7/2019م يوماً مفتوحاً لأبنائها القصّر والمشمولين برعايتها في صالة ألعاب انفنيتي في مجمع 360، وذلك من الساعة التاسعة صباحاً حتى الساعة التاسعة مساءً. وقد أقيمت هذه الفعالية في إطار المنهجية التي تتبعها الهيئة لتعزيز التواصل الاجتماعي مع القصّر والمشمولين برعايتها ولتوفير أفضل سُبل الرعاية والترفيه لهم، حيث تم حجز صالة الألعاب المخصصة للأطفال بالكامل لأبناء الهيئة ليقضوا وقتاً ممتعاً في اللعب واضافة جو من المرح والسرور. كما تسعى الهيئة دائما إلى اختيار وتنظيم أفضل الفعاليات التي تسهم في جذب أكبر عدد ممكن من أبنائها القصر والمشمولين برعايتها للاستفادة مما تقدمه الهيئة من أنشطة مختلفة ومتنوعة.

