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نظم نادي نموذج الأمم المتحدة في الجامعة الأميركية في الكويت رحلة اكاديمية الى مدينة لاهاي الهولندية إبريل الماضي للمشاركة في مشروع بعنوان «مشروع إكويتاس» بالتعاون مع سفارة الكويت بمشاركة وفد طلابي من نادي نموذج الامم المتحدة في الجامعة .

تضمن المشروع المشاركة في مؤتمر الأمم المتحدة النموذجي الذي استضافته جامعة ليدن وزيارة إلى محكمة العدل الدولية (ICJ) برفقة سعادة المستشار في سفارة دولة الكويت بالمملكة الهولندية ورئيس اللجنة المالية والإدارية في محكمة العدل الدولية طارق الشميمري بهدف تثقيف الطلاب حول النظام القانوني الدولي وكذلك إعطاء نظرة ثاقبة أكبر في العمل في القطاع الدبلوماسي.

وضم الوفد الطلابي رئيس نادي نموذج الأمم المتحدة في الجامعة الأمريكية في الكويت علي القلاف وأمين صندوق النادي فارس الشامري ونائب الرئيس علي الخريبط ورئيس لجنة الشؤون القانونية حسين خشاب وأمين السر ندى الجمل ورئيس لجنة تنظيم الفعاليات ليان الأيوبي والعضو رضاب مرزوق ويرافقهم المرشد الأكاديمي وبروفيسور التاريخ في الجامعة الأميركية الدكتور غلام رضا فاتاندوست.

تضمن البرنامج مشاركة الوفد الطلابي في مؤتمر نموذج الأمم المتحدة في لاهاي والذي أقيم في جامعة لايدن ورحلات إلى محكمة العدل الدولية ومحكمة التحكيم الدائمة في قصر السلام يرافقهم رئيس اللجنة المالية والإدارية المستشار طارق الشميمري، حيث يهدف هذا البرنامج إلى إثراء معلومات المشاركين وتثقيفهم عن القانون الدولي وآلية عمل المحاكم والمنظمات الدولية وماهية العمل في السلك الدبلوماسي.

